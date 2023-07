Nell'appuntamento di Terra Amara che andrà in onda venerdì 7 luglio su Canale5, Zuleyha si ricongiungerà con Yilmaz e insieme decideranno le prossime mosse per vivere una vita serena lontani da Cukurova. Nel frattempo, Sermin darà importanti informazioni a Fikret sul rapporto di Fekeli e il suo figlioccio. Successivamente, Hunkar caccerà Demir dalla tenuta Yaman in malo modo. Infine, Yilmaz tornerà a casa e accuserà Mujgan di tentato omicidio, ma Fekeli difenderà la dottoressa testimoniando a suo favore.

Yilmaz si ricongiunge con Zuleyha e Adnan in Terra amara

Nella prima parte del prossimo appuntamento con Terra amara, Yilmaz chiederà aiuto a Gulten per incontrare la sua ex fidanzata. Pertanto, grazie alla giovane domestica di villa Yaman, Zuleyha si recherà con Adnan dall'amore della sua vita e qui discuteranno sui prossimi passi per allontanarsi definitivamente da Cukurova insieme, come una famiglia. Intanto, per le strade di Adana, Sermin racconterà a Fikret come si sono conosciuti Akkaya e Fekeli e di come quest'ultimo ritiene che il ragazzo sia come un figlio per lui, mentre Hunkar si recherà alla veglia funebre di Hatip per confortare Naciye che è diventata vedova.

Demir non può più entrare in casa sua a causa di Hunkar

Nel frattempo, Demir andrà ad un convegno con tutti gli imprenditori di Adana durante il quale discuteranno della tragica e misteriosa morte di Hatip. Infatti, gli abitanti del paese credono che l'uomo sia stato ucciso dai malavitosi uomini d'affare di Ankara, intenzionati a monopolizzare economicamente Cukurova.

Inoltre, questa tesi verrà valorizzata dalla testimonianza di un pastore che confesserà di aver visto proprio Hatip discutere con i delinquenti. Successivamente, il signor Yaman farà rientro a casa, ma ad aspettarlo vi sarà sua madre che lo minaccierà con un fucile di allontanarsi immediatamente dalla tenuta. Lo scopo di Hunkar sarà quello di difendere Zuleyha e i suoi nipoti dalle angherie di Demir, ormai sotto il controllo di Sevda.

Yilmaz accusa Mujgan di aver tentato di uccidere Altun

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Gulten, dopo aver mentito a Demir sul motivo del tentato suicidio di Zuleyha in ospedale, si confiderà con il suo fidanzato Cetin poiché teme di aver commesso un peccato giurando al suo padrone di aver detto la verità. Infine, Yilmaz tornerà a casa del suo padrino e qui accuserà sua moglie Mujgan di aver tentato di uccidere Altun. Tuttavia, Fekeli prenderà le difese della dottoressa Hekimoglu confessando di aver visto la donna insieme a sua zia fare il bagnetto a Kerem Ali a casa loro quella sera.