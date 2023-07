Nella terza stagione di Terra Amara andrà in scena anche la morte di Müjgan, che perderà la vita in un incidente aereo. Durante il funerale si vivrà un momento molto commovente, quando Fekeli prenderà in braccio il piccolo Kerem Ali per fargli dare un ultimo saluto non solo alla madre, ma anche al padre Yilmaz, anche lui morto tragicamente in un incidente stradale.

Il corteo funebre di Müjgan parte dall'ospedale di Adana

Dopo quello di Hünkar e Yilmaz, Fekeli dovrà affrontare un altro lutto. Müjgan morirà in un incidente aereo, in cui nessun passeggero avrà via di scampo.

A casa Fekeli non riusciranno a darsi pace e tutti si sentiranno un po' in colpa per la morte della ragazza: avrebbero dovuto trattenerla a Çukurova invece di lasciarla andare a Istanbul.

A ogni modo non si potrà più tornare indietro e tutta Çukurova si preparerà per partecipare ai funerali della dottoressa. Il corteo funebre prenderà il via dall'ospedale di Adana, il luogo di lavoro di Müjgan.

Fikret seppellisce Müjgan

Fikret e Fekeli staranno accanto alla salma di Müjgan. Avranno con sé il piccolo Kerem Ali, che con la morte di Müjgan si ritroverà orfano di entrambi i genitori. Il corteo funebre partirà e si dirigerà verso il cimitero, saranno Fekeli, Fikret e alcuni colleghi medici a trasportare la salma in spalla.

La donna verrà sepolta accanto a Yilmaz, anche perché i due legalmente sono ancora marito e moglie.

Sarà Fikret a occuparsi della sepoltura del corpo di Müjgan e il tutto verrà fatto sotto lo sguardo attento di Fekeli. Müjgan verrà seppellita con il cognome del marito, Akkaya, e nella lapide provvisoria Lütfiye le lascerà un fazzoletto, quello che la ragazza ha donato al figlio poco prima che prendesse quell'aereo che l'ha portata via per sempre.

Züleyha e Demir non partecipano alle esequie di Müjgan

Alla fine della sepoltura ci sarà un momento molto commovente. Fekeli prenderà in braccio Kerem Ali e si adagerà sulla tomba di Yilmaz. "Kerem Ali, mio piccolo amore sfortunato, guarda tua madre e tuo padre che riposano in pace", dirà al bambino Fekeli, spronandolo a non avere paura per ciò che gli riserverà il futuro.

"Vedi piccolo, io sono qui con te, anzi tutti siamo qui con te, non devi avere paura".

Al funerale di Müjgan ci saranno tutti a eccezione di Züleyha e Demir. La prima ha scoperto alcune malefatte di Demir, per questo motivo è scappata con i bambini a Cipro. Lui, invece, sarà intento a cercarla ma verrà depistato: gli verrà detto che Züleyha è scappata con i bambini a Londra, per questo motivo Demir salirà sul primo aereo per l'Inghilterra. Per trovare la moglie avrà anche l'opportunità di contattare un investigatore privato.