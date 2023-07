Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara destinate al pomeriggio di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per dei colpi di scena importanti legati alle vicende di Hunkar, la quale si ritroverà a voler vederci chiaro sulle vicende della sua rivale e nemica Behice.

Per tale motivo, quindi, la mamma di Demir deciderà di assumere un detective e ciò che verrà fuori la porterà ad affrontare "faccia a faccia" la donna, in un duello finale che si rivelerà a dir poco fatale.

Hunkar indaga su Behice: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che Hunkar inizierà ad essere infastidita dagli atteggiamenti e dai modi di fare di Behice, sempre più presente nella sua vita e in quella del suo amato Fekeli.

La donna, però, inizierà ad avere dei sospetti sulla nemica e si renderà conto ben presto che ci sono dei dettagli legati al suo passato che non sono venuti a galla e che desidera scoprire.

Per tale motivo, quindi, la mamma di Demir deciderà di affidarsi ad un detective, che avrà il compito di indagare e scoprire la verità sulla donna.

E, quello che verrà fuori sarà una amara verità per Hunkar, la quale deciderà di affrontare faccia a faccia la sua nemica giurata.

Behice uccide Hunkar: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in onda su Canale 5, rivelano che Hunkar verrà a spere che Behice è una donna estremamente pericolosa: in passato è riuscita a far fuori tutti i suoi uomini, con lo scopo ben preciso di entrare in possesso della loro eredità.

Di conseguenza, quando il detective riuscirà a trovare le prove necessarie per inchiodare la zia di Mujgan, ecco che Behice deciderà di affrontarla.

Tra le due donne ci sarà un durissimo scontro: Hunkar non si farà scrupoli e problemi a metterla alle strette, intimandole di lasciare al più presto Cukurova e far perdere così le sue tracce.

La reazione di Behice, però, non sarà delle migliori: la donna deciderà di reagire e lo farà in una maniera a dir poco crudele e pericolosa.

Demir ritrova il corpo della mamma: nuove anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Behice tirerà fuori un pugnale col quale non si farà scrupoli a colpire la sua rivale, lasciandola morire in quel posto deserto dove si sono incontrate in gran segreto.

In questo modo, quindi, porrà fine all'esistenza della donna mentre i familiari di Hunkar, inizieranno ad essere preoccupati per la sua assenza in villa.

Demir sospetterà subito che sia successo qualcosa di brutto e, a quel punto, deciderà di indagare per cercare di scoprire che fine abbia fatto sua madre, con la speranza di ritrovarla in vita.

Anche Fekeli si mostrerà particolarmente provato e scosso dalla sparizione misteriosa della sua amata, dato che ha fatto perdere le sue tracce senza avvertire nessuno.

E, a distanza di qualche giorno, sarà Demir a ritrovare il corpo senza vita di sua madre.