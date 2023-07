Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 10 luglio su Canale 5, Demir si presenterà al matrimonio di Sabahattin con Sevda facendo delle delicate dichiarazioni di fronte a sua madre. Intanto, Hunkar non prenderà affatto bene l'affronto e avrà una reazione inaspettata. Successivamente, Sermin rovinerà la cerimonia in preda a un attacco di gelosia nei confronti dell'ex marito. Infine, Sevda chiederà a Demir di riconciliarsi con sua madre, ma quest'ultima non vorrà saperne di aprirgli le porte di villa Yaman.

Demir presenta Sevda agli abitanti di Cukurova in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, tutti i preparativi per le nozze di Sabahattin e Julide sembreranno essere ultimati e i protagonisti saranno pronti a diventare marito e moglie, ma i colpi di scena non mancheranno. Infatti, si partirà con la presenza di Demir che arriverà alla festa in compagnia di Sevda e Sermin, vedendoli insieme, correrà subito da sua zia per raccontarle tutto quanto. Pertanto, anche la signora Hunkar si appresterà a recarsi alla celebrazione e proprio qui, dinanzi a lei e a tutti gli abitanti di Cukurova, Demir dichiarerà che Sevda è stata l'amante di suo padre Adnan e che per lui è come una seconda madre.

Sermin rovina il matrimonio di Sabahattin e Julide per gelosia

Le parole di Demir saranno un durissimo colpo per Hunkar che, delusa dal suo comportamento, avrà una reazione inaspettata: la donna disconoscerà suo figlio davanti ai presenti. Inoltre, anche Sermin sarà protagonista della rovina del matrimonio in quanto, in preda alla gelosia, tirerà della vernice rossa sull'abito da sposa di Julide.

Tornati a casa, Sevda proverà a convincere Demir di riappacificarsi con sua madre per poter tornare a casa dalla sua famiglia, da Zuleyha e i suoi figli Leyla e Adnan. Tuttavia, Hunkar non sembrerà affatto intenzionata a riconciliarsi con suo figlio, anzi, deciderà di sbarazzarsi di tutti i suoi vestiti.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda domenica 9 luglio, Fekeli cerca di convincere Yilmaz che Mujgan è innocente e non ha tentato di uccidere la signorina Altun poiché quella sera era a casa a fare il bagnetto a Kerem Ali. Intanto, Zuleyha concede il suo perdono a Hunkar per tutto il male che le ha fatto durante tutti questi anni. Dopodiché, Ali Rahmet scopre l'identità del misterioso uomo che si aggirava attorno alla tenuta: si tratta di Fikret, suo nipote. Nel frattempo, Demir si sfoga con Sevda su quanto accaduto con la madre. Infine, tutti gli abitanti di Cukurova si apprestano a recarsi al matrimonio di Sabahattin e il procuratore Julide al circolo.