Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 16 luglio con un doppio appuntamento, Sermin racconterà tutto quello che ha ascoltato della conversazione tra Gulten e Zuleyha a Demir. Successivamente, il signor Yaman chiederà al commissario di polizia di verificare la veridicità delle parole della cugina e quello che scoprirà sarà sconvolgente. Allora, il figlio di Hunkar si recherà a casa di Fekeli e minaccerà Yilmaz di raccontare la verità sul reato commesso dalla moglie Mujgan denunciandola al Procuratore, ma gli offrirà anche un'alternativa.

Infine, Akkaya si procurerà i passaporti falsi per fuggire insieme a Zuleyha e ai suoi figli.

Sermin racconta a Demir la conversazione tra Gulten e Zuleyha

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Sermin origlierà una conversazione tra Zuleyha e Gulten nella quale quest'ultima consiglierà all'amica di denunciare Mujgan per tentato omicidio ora che sua zia Behice sta provando a diffamare il buon nome di Altun con le altre signore di Cukurova. A questo punto, Sermin deciderà di raccontare tutto a suo cugino e quindi si recherà da lui alla Yaman Holding. Demir rimarrà sconvolto da quello che apprenderà dall'ex moglie di Sabahattin: Mujgan ha provato ad uccidere Zuleyha minacciandola con un'arma da fuoco.

Demir minaccia Yilmaz di denunciare sua moglie Mujgan

Demir non sembrerà credere molto alle parole dell'ex moglie di Sabahattin e chiederà al commissario di polizia di indagare sulla veridicità delle parole di sua cugina. Però, dopo aver scoperto che l'arma con la quale Zuleyha è stata colpita appartiene a Yilmaz non ci saranno più dubbi.

A questo punto, il signor Yaman si recherà alla tenuta di Fekeli e minaccerà Yilmaz di denunciare sua moglie alle autorità per tentato omicidio. Tuttavia, offrirà ad Akkaya un accordo: se lui rinuncerà ad acquistare le quote di Hunkar, Mujgan non andrà in carcere.

Yilmaz e Demir Yaman stringono un accordo in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Yilmaz deciderà di rinunciare alle quote di Hunkar per evitare la condanna di Mujgan.

Per questo motivo, Akkaya firmerà una dichiarazione in cui ammette le responsabilità di sua moglie nel tentato omicidio di Zuleyha autorizzando Demir a consegnarla direttamente nelle mani del procuratore se non dovesse mantenere la sua parte d'accordo. Infine, Yilmaz si procurerà, grazie ad un suo amico, 5 passaporti falsi che permetteranno a lui e Kerem Ali di fuggire in Germania insieme a Zuleyha con Adnan e Leyla per ricominciare una nuova vita lontani da Cukurova.