Le anticipazioni di Terra Amara annunciano numerosi colpi di scena a Cukurova di cui Mujgan sarà protagonista.Tutto inizierà quando la donna, per paura di perdere il marito, inventerà di essere incinta. Quando Yilmaz scoprirà che Mujgan ha tramato alle sue spalle sarà furioso e arriverà ad allontanarla da Kerem Ali. La dottoressa sarà disperata e chiederà aiuto a Zuleyha pur di riabbracciare il figlio.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan ammette di aver mentito sulla gravidanza

Nelle puntate di Terra amara andate in onda nelle ultime settimane il pubblico ha visto la furia di Demir, che ha allontanato Zuleyha dai figli.

Presto tutto si capovolgerà e a essere in collera con la moglie sarà Yilmaz, che arriverà a punirla togliendole Kerem Ali. Tutto avrà inizio quando Mujgan si renderà conto che il marito e Zuleyha sono troppo vicini e per paura di perderlo Mujgan fingerà di essere incinta. Quando la signora Altun verrà a sapere che Mujgan aspetta un figlio chiuderà i rapporti con Yilmaz, che metterà alle strette la moglie. La dottoressa sarà costretta a confessare di aver inventato tutto, ma questo non basterà: Yilmaz la trascinerà con la forza fino alla villa, affinché dica anche a Zuleyha di non essere mai stata incinta.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz fuori controllo alla tenuta

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Yilmaz, incurante della presenza di Demir a pochi metri, costringerà la moglie a confessare a Zuleyha di non essere incinta.

Per farlo sparerà anche un colpo di pistola in aria e in questo modo attirerà l'attenzione del rivale. Tra i due ci sarà l'ennesima discussione che terminerà con un avvertimento da parte di Yilmaz: "Zuleyha e mio figlio partiranno con me". Akkaya sarà furioso con Mujgan e per punizione manderà via dal ranch lei e la zia Behice.

Nonostante le suppliche della moglie, Yilmaz costringerà la dottoressa a entrare in macchina, e a partire lontana da lui e dal suo bambino. Fekeli, tuttavia, si renderà conto della gravità della situazione: fermerà l'auto e troverà alle donne una sistemazione a Cukurova. La saggezza di Ali Rahmet, però, non basterà a convincere Yilmaz a lasciare che Mujgan continui a vedere il bambino.

Mujgan disperata senza il suo bambino chiede aiuto a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Mujgan sarà disperata per la mancanza del figlio. Si renderà conto che l'unica che potrebbe aiutarla è proprio Zuleyha, in quanto ha provato la sua stessa sofferenza a causa di Demir.

Mujgan entrerà nella stanza della rivale, che vendendola temerà una nuova aggressione, ma la dottoressa la rassicurerà. Mujgan chiederà in lacrime a Zuleyha di aiutarla a farle riabbracciare il figlio, facendo appello al suo cuore di madre.