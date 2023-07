Le puntate di Terra amara al 21 luglio in onda su Canale 5 saranno ricche di avvenimenti e colpi di scena. Demir scoprirà che Mujgan ha sparato alla moglie e stringerà un accordo con Yilmaz per non perdere le quote della sua Holding. Akkaya organizzerà la fuga con Zuleyha destando qualche sospetto nella moglie. Frattanto Hunkar e Fekeli daranno un'altra chance al loro amore. La matrona deciderà di schierarsi dalla parte della nuora e di Fekeli, mentre Demir continuerà ad occuparsi di Sevda.

L'accordo tra Demir e Yilmaz

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 16 a venerdì 21 luglio.

Le trame dei nuovi episodi prendono il via dalla scoperta di Demir, avvenuta attraverso Sermin che ascolterà una conversazione privata tra Mujgan e Zuleyha, secondo cui la dottoressa ha sparato a sua moglie. Yaman chiederà alla polizia di indagare e verrà a sapere che si tratta di un'arma realmente riconducibile e Mujgan. Infuriato l'uomo andrà a villa Fekeli facendo delle precise accuse ma l'intervento di Yilmaz sarà provvidenziale, visto che i due uomini stipuleranno un accordo. Akkaya firmerà un documento in cui conferma la colpevolezza della moglie che potrà essere utilizzato da Demir se Yilmaz non rinuncerà ad acquistare le quote dell'industria Yaman offerte da Hunkar.

Deciso a fuggire per la Germania con Zuleyha e i tre figli, Yilmaz si fare realizzare i passaporti falsi per tutta la famiglia.

Mujgan rinuncerà all'idea di chiedere il divorzio temendo di non ottenere la custodia del figlio. Nel frattempo, il procuratore interrogherà la dottoressa chiedendo se ha sparato a Zuleyha ma quest'ultima continuerà a negare affermando di aver tentato il suicidio. Nel frattempo Hunkar si ricongiungerà con Fekeli al quale confesserà di sentirsi in colpa per il male fatto a Zuleyha.

Quest'ultima però deciderà di difendere la suocera quando Demir presenterà alla villa con la polizia per portare via tutta la sua famiglia.

Hunkar dalla parte di Zuleyha e Yilmaz

Mentre Demir resterà a casa con Sevda, Fekeli e Hunkar si giureranno di nuovo amore. E al contempo anche Fadik e Rasit si scambieranno un bacio, sotto l'occhio divertito della piccola Uzum.

Mujgan inizierà a pensare che se Zuleyha non l'ha denunciata avrà altri piani contro di lei. E in effetti, Altun starà organizzando la fuga. Hunkar ascolterà un dialogo tra la nuora e Yilmaz ma deciderà di schierarsi dalla loro parte.

Fusun racconterà a Sermin e Behice un aneddoto sulla vita di Fikret, il quale all'età di tre anni aveva riportato una grave ustione al torace. Infine, Sermin lascerà intendere a Gaffur di essere a conoscenza dell'omicidio da lui commesso contro Hatip e Saniye capirà che il marito le sta nascondendo qualcosa.