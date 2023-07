Le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 dal 23 al 28 luglio sono dense di colpi di scena. Non solo il tentativo di fuga messo in piedi da Zuleyha e Yilmaz fallirà, ma entrambi daranno la colpa a Hunkar, che invece avrà mantenuto fede al suo giuramento di stare dalla loro parte. Demir e Mujgan dal canto loro affermeranno di non voler concedere il divorzio ai rispettivi coniugi, mettendoli ulteriormente in difficoltà. Yaman non sembrerà disposto a rinunciare alla paternità di Adnan, seppure ormai Akkaya sia stato messo a conoscenza del fatto di essere lui il vero padre.

La rivalità tra i due uomini metterà in pericolo il bimbo, il quale sfuggirà al controllo degli adulti durante una discussione, ferendosi con una pistola.

Yilmaz cerca di uccidere Hunkar

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 23 a venerdì 28 luglio. Le trame prenderanno il via dal brusco stop che subirà la fuga di Zuleyha e Yilmaz, visto che Zuleyha verrà fermata da Demir. Akkaya sarà certo che sia stata Hunkar a svelare i loro piani al figlio, così correrà a casa della donna deciso a ucciderla, salvo poi fermarsi risparmiandole la vita. Anche Fekeli, avvisato da Gulten, si metterà alla ricerca della donna e del figlioccio, temendo che quest'ultimo possa compiere un atto sconsiderato.

Mujgan, dopo la scoperta della tentata fuga, avrà una discussione prima con Fekeli e poi anche con la zia Behice. Anche Demir avrà una discussione con Sevda, la quale prenderà le difese di Zuleyha. Ignaro che gli uomini di Ankara stiano organizzando un attento contro di lui, Ali Rahmet si rallegrerà nel vedere che il nipote Fikret, al quale vorrà lasciare l'azienda, ha ottime doti dirigenziali e si è perfettamente inserito.

Zuleyha e Demir chiedono il divorzio ai rispettivi coniugi

Sevda ascolterà un dialogo tra Demir e Sermin, apprendendo che è stata quest'ultima a informarlo della fuga dei due amanti e con questa informazione riuscirà a fermare Zuleyha appena in tempo prima che la donna possa eliminare Hunkar. Successivamente Hunkar si recherà in casa di Sevda per riportare i nipoti a casa dalla madre e inviterà Demir a tornare a casa per riunirsi con la sua famiglia.

Decisi a non separare più i figli dai genitori, sia Yilmaz che Zuleyha decideranno di chiedere il divorzio ai rispettivi coniugi per non essere più costretti a fuggire. Mujgan si rifiuterà: non vuole costringere il figlio a passare ciò che ha passato lei quando era piccola e allo stesso modo anche Demir si dirà contrario a lasciare libera Zuleyha. Mentre Gaffur cercherà senza successo di mettere in cattiva luce Rasit, Mujgan troverà un confidente fidato in Fikret, ma quest'ultimo non saprà che Behice ha frugato nella sua camera trovando dei documenti con un altro nome.

Deciso a non rinunciare alla paternità di Adnan, Demir deciderà di organizzare una festa per la sua circoncisione. Yilmaz, contrario alla cerimonia, si presenterà a Villa Yaman.

Durante la discussione che coinvolgerà, anche Zuleyha e Hunkar, si sentirà uno sparo. Adnan sfuggito al controllo degli adulti si ferirà con una pistola lasciata incustodita da Demir e verserà in gravi condizioni. Tutti si precipiteranno all'ospedale.