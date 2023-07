Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara su Canale 5 svelano che Demir scoprirà di avere un fratello. Questa non sarà l'unica novità nella sua vita, visto che tradirà Zueyha con Umit, senza sapere che la misteriosa donna è arrivata a Cukurova per distruggerlo.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan dovrà affrontare la morte di Behice

Nei prossimi episodi di Terra amara Mujgan dopo la morte di Behice dovrà farsi forza per riprendere una vita nomale. Nonostante la cattiveria di sua zia, le è stata sempre accanto, sostenendola nelle scelte più o meno discutibili.

La dottoressa, non avendo più un punto di riferimento, deciderà di tornare a casa di Fekeli e provare a voltare la pagina.

L'unico obiettivo nella vita di Mujgan, rimasta senza amore e senza affetti familiari, sarà quello di provvedere al benessere del piccolo Kerem Ali.

Terra amara nuovi episodi: Demir riceverà una strana lettera

Continuando con le anticipazioni della soap, nelle prossime puntate di Terra amara Demir resterà spiazzato dopo aver ricevuto una lettera nella quale si afferma che suo padre, Adnan Yaman, aveva un figlio non riconosciuto che ha ignorato per tutta la vita. Ma non solo: pare che lo cacciò di casa insieme a sua madre, intimandogli di non farsi vedere mai più.

Bene: ora quel bambino infelice diventato uomo è tornato per vendicarsi della famiglia Yaman, che gli distrusse la vita.

A trovare la lettera sarà Sevda, ma non saprà dire a Demir chi l'ha portata alla villa. Il mistero si infittisce.

Terra amara spoiler: i segreti della famiglia Yaman

Dopo essere venute a conoscenza di quanto successo, Zuleyha e Sevda diranno a Demir di denunciare alla polizia il tutto, visto che la lettera a lui indirizzata avrà toni alquanto minacciosi.

Tuttavia, Demir non ascolterà le loro preghiere: se andasse al commissariato, la reputazione della sua famiglia sarebbe rovinata per sempre.

La verità verrà però a galla grazie a Fekeli, che avrà un confronto con Fikret, colui che ha scritto le lettere indirizzate a Demir. Come raccontano le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5, Fikret racconterà a Kekeli tutta la verità sulla sua vita.

Fekeli resterà spiazzato quando scoprirà che Fikret in realtà non è suo nipote e che il suo vero padre è Adnan Yaman. La sua infanzia fu rovinata da Adnan, visto che cacciò di casa sia lui che che sua madre, lasciandoli sulla strada: ecco spiegato in motivo del suo arrivo a Cukurova, ovvero distruggere gli Yaman e, in primis, Demir.

Demir scoprirà presto di avere un fratello ma in un primo momento non vorrà credere alla sua versione, certo che sia solo una stratagemma per rubargli i soldi. Si sbaglierà.