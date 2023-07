Tanti colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di seguire prossimamente in prima visione tv. Le trame turche dello sceneggiato campione di ascolti di Canale 5 segnalano che Demir Yaman (Murat Unalmis) rimarrà folgorato da Umit. L'uomo infatti apparirà intenzionato a rifarsi una vita con la dottoressa dopo aver passato con lei una notte d'amore.

Anticipazioni Terra amara: Fikret vuole vendicarsi di Demir

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5 segnalano che Demir sembrerà voler rifarsi una vita con un'altra donna.

Tutto inizierà quando Umit diventerà la responsabile dell'ospedale dopo essere giunta a Cukurova. Una promozione che manderà in crisi Mujgan, la quale ambiva anche lei a quel posto. Ben presto il pubblico scoprirà che la nuova arrivata è niente di meno che una complice di Fikret, il figlio illegittimo di Adnan senior. Il giovane dimostrerà di avercela con la famiglia Yaman, colpevole di non aver accolto lui e sua madre quando Musa li aveva cacciati fuori di casa. Fikret concentrerà la sua vendetta su Demir visto la morte prematura del padre. Pertanto, il ragazzo si avvarrà dell'aiuto di Umit che aveva conosciuto in Germania.

Il figlio di Hunkar si macchia di adulterio

Nelle prossime puntate di Terra amara, Umit spinta da un motivo ancora oscuro seguirà alla lettera ogni ordine di Fikret, tanto da avvicinarsi a Demir con l'intenzione di circuirlo.

La dottoressa arriverà addirittura a studiare uno stratagemma per farlo cadere nelle sue braccia. In dettaglio, la donna danneggerà la tubatura della sua abitazione per far correre il ricco imprenditore in suo aiuto. Demir a questo punto cascherà nel piano organizzato da Umit, tanto da non opporre resistenza quando gli chiederà di restare con lei la notte.

Il figlio di Hunkar infatti farà ritorno a casa soltanto il mattino seguente dopo essersi macchiato di adulterio.

Demir è deciso a continuare la frequentazione con Umit

Demir non dimenticherà facilmente l'avventura di una notte. L'uomo infatti apparirà deciso a continuare la frequentazione con Umit rassicurandola sul fatto che ormai il matrimonio con Zuleyha (Hilal Altinbilek) è arrivato al capolinea.

Il piano di Fikret con la complicità della dottoressa sembrerà dare i risultati sperati, sebbene il colpo di scena sia dietro l'angolo.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questa vicenda, si ricorda che le storie ambientate a Cukurova sono in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".