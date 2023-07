Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia pomeridiana e serale di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un triste evento che avrà come protagonista Zuleyha.

La donna, infatti, si ritroverà costretta a dover affrontare un tremendo lutto che segnerà per sempre la sua vita e, come se non bastasse, dovrà fare i conti anche con una pesantissima accusa che le verrà fatta da parte della sua acerrima nemica, Mujgan.

Zuleyha affronta la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a fare i conti con la morte del suo amato Yilmaz.

Un evento spiazzante che finirà per stravolgere negativamente la vita della donna, dato che poco prima di questa morte, i due riusciranno a coronare il loro sogno d'amore insieme.

Un idillio che, tuttavia, non durerà a lungo dato che Yilmaz si ritroverà coinvolto in un incidente stradale che si rivelerà fatale e per lui non ci sarà nulla da fare.

La comunità di Cukurova verrà così stravolta da questo terribile lutto che segnerà profondamente la vita della protagonista femminile della soap opera in onda su Canale 5.

Zuleyha accussata di aver rubato l'eredità di Yilmaz: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché pochi giorni dopo la morte del suo amato, Zuleyha si ritroverà a fare i conti anche con delle pesanti accuse che non la lasceranno affatto indifferente.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Mujgan si scaglierà profondamente e duramente contro la sua nemica, al punto da sostenere che abbia rubato una ingente somma di denaro appartenente all'eredità di Yilmaz.

Zuleyha verrà così accusata dalla sua nemica giurata di essere una "ladra" e di aver portato via parte dell'eredità che spettava anche a lei e suo figlio.

Profonde accuse che, tuttavia, Zuleyha proverà a farsi scivolare addosso: la donna tenterà di non dare peso a queste insinuazioni fatte dalla dottoressa, ma non si esclude che possa essere chiamata per davvero a far chiarezza sull'eredità ricevuta dal defunto Yilmaz.

Mujgan si lascia andare con Fikret: anticipazioni Terra Amara

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro colpo di scena che avrà come protagonista sempre Mujgan.

La dottoressa, infatti, inizierà una relazione d'amore clandestina con Fikret: tra i due si accenderà la fiamma della passione e, sebbene in un primo momento proveranno a contenersi, alla fine si renderanno conto di non riuscire a trattenere questo sentimento che li lega.