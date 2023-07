Nella soap opera Terra Amara non mancano vendette, intrighi e colpi di scena. Le anticipazioni sugli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente raccontano che al centro della scena ci sarà soprattutto il nuovo arrivato Fikret Fekeli (Furkan Paali). Il ragazzo riverserà la sua rabbia contro il fratellastro Demir Yaman (Murat Ünalmış) e solo per non essere stato considerato durante l'infanzia dal defunto padre Adnan Yaman. Il giovane finirà per commettere un passo falso, che verrà smascherato dallo zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik): sorprenderà il nipote mentre sarà in procinto di sabotare la produzione della'azienda della famiglia Yaman.

Spoiler turchi, Terra amara: Fekeli mette alle strette Fikret

Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, Fikret attuerà la sua vendetta contro Demir, reo di essere figlio di Adnan Yaman, il padre che l'ha abbandonato da piccolo.

L’odio del ragazzo verso Demir non passerà inosservato agli occhi di Ali Rahmet Fekeli, il quale esigerà delle spiegazioni quando apprenderà che ha distrutto la lapide della tomba di Adnan Yaman. Non appena verrà messo alle strette, Fikret gli dirà di avercela con la famiglia Yaman per aver fatto soffrire lui e il defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Demir intraprende una tresca clandestina con Umit, Fikret colto in flagrante dallo zio

Fikret stringerà un’alleanza con la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral), la quale intraprenderà su suo invito una tresca clandestina con Demir.

Successivamente Fikret, in piena notte, deciderà di provocare un grosso danno economico all’azienda di Yaman: si recherà nei campi e romperà tutti i barili di latte, ma verrà colto in flagrante dallo zio Fekeli.

Sevda ordina a Umit di allontanarsi da Demir

Sempre dagli spoiler proveniente dalla Turchia si evince che il tradimento di Demir ben presto verrà scoperto dalla sua matrigna Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), che non perderà tempo per intervenire.

Tutto comincerà quando Zuleyha deciderà di portare la cantante in ospedale per un dolore improvviso al braccio. Una volta arrivate in ospedale, le due donne troveranno la nuova dottoressa Umit.

Altun inviterà la dottoressa a cenare a casa sua e durante la serata Sevda capirà che si tratta dell’amante di Demir. In piena notte Sevda busserà alla porta di Umit e le ordinerà di allontanarsi in fretta dall'uomo facendole una dura minaccia.