L'11 luglio, mentre rientrava a casa da una giornata al mare, Alessandro Vicinanza ha pensato di riprendere sé stesso e la compagna Ida Platano in auto: la registrazione del filmato, però, è avvenuta mentre il cavaliere stava guidando e teneva il volante con una sola mano. Pioggia di critiche sul salernitano, che però con questa Stories ha smentito le voci di crisi che circolavano sulla sua coppia.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Ieri, martedì 11 luglio, Ida e Alessandro sono riapparsi sui social dopo una lunga assenza: la dama di U&D si è scusata con i fan per il silenzio dei giorni precedenti (ma non ha dato nessuna giustificazione a riguardo), mentre il cavaliere ha fatto sapere di essersi allontanato dal web a causa dei tanti impegni di lavoro che ha avuto.

Le foto e i video che Platano e Vicinanza hanno pubblicato sui loro profili Instagram nelle ultime 24 ore, hanno indirettamente smentito le voci di crisi che circolavano nell'ultimo periodo.

Dopo aver notato l'insolita sparizione della coppia dai social, molti fan hanno ipotizzato che la causa poteva essere un allontanamento o una lite dopo il romantico weekend trascorso a Capri per festeggiare 8 mesi d'amore.

La strigliata del pubblico di U&D

Ida e Alessandro, invece, sono felici e appena possono passano qualche giorno insieme al mare.

Una Stories che il cavaliere di U&D ha postato su Instagram nel tardo pomeriggio di ieri, però, ha dato il via ad una serie di commenti negativi: Vicinanza, infatti, si è ripreso con il cellulare mentre guidava e questo gesto va contro le norme di sicurezza che gli automobilisti sono chiamati a rispettare tutte le volte che si mettono al volante.

Nel filmato che il napoletano ha caricato sul suo profilo accompagnandolo con una romantica canzone d'amore, si vede anche Platano sul sedile del passeggero con gli occhi chiusi, probabilmente perché si era addormentata per strada.

La coppia nata su Canale 5 è stata presa di mira da un bel po' di critiche, soprattutto da parte di chi non accetta che personaggi in vista lancino messaggi negativi e pericolosi come quello che viene fuori dal video dell'imprenditore.

Le parole di chi guarda U&D

"Dovrebbero toglierti la patente", "Non si guida così", "Queste cose sono pericolose", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che i follower hanno rivolto ad Alessandro dopo averlo visto con il telefonino al volante.

Tra le tante critiche, però, c'è anche chi ha provato a difendere il cavaliere di U&D sostenendo che è capitato a tutti di distrarsi mentre si è alla guida, anche se è sbagliato e non dovrebbe mai accadere.

I diretti interessati, invece, per ora non si sono esposti su questa vicenda: anche se è stato "strigliato" da chi lo segue su Instagram, Vicinanza non ha ancora rilasciato dichiarazioni né per difendersi né per spiegare il suo recente gesto.

Neppure Ida ha affrontato la questione, anzi sono ancora pochi i contenuti che sta postando sui social network dopo essere rimasta in silenzio per più di una settimana.

Nel filmato con il quale è riapparsa in rete dopo una lunga assenza, la dama del Trono Over è sembrata stanca e un po' provata, ma non ha voluto dare spiegazioni sul perché ha deciso di prendersi una pausa dal web.

"So che vi siete preoccupati, sia voi che i clienti del mio negozio. Vi ringrazio per questo, ma ci sono. Eccomi, sto bene", si è limitata a dire la bresciana prima di tornare a godersi qualche ora di relax al mare con il fidanzato Alessandro, con il quale fa coppia fissa da 8 mesi.