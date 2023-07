A poche settimane di distanza dall'addio ufficiale, due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini&Donne sono stati avvistati insieme. Nel primo pomeriggio dell'11 luglio, infatti, sui social network ha cominciato a circolare un video in cui Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono insieme in un salone di parrucchieri: è stata la titolare del negozio a riprendere il tronista mentre la corteggiatrice mostrava il risultato del suo cambio look.

Aggiornamenti sull'amore nato a U&D

Martedì 11 luglio, infatti, su Twitter ha cominciato a circolare un video in cui Federico e Carola, che dopo Uomini e donne sono stati fidanzati, appaiono insieme in un negozio: Carpanelli è andata in un salone di parrucchieri per rinnovare il suo look, dove c'era anche Nicotera.

Il breve filmato sta facendo impazzire di gioia alcuni sostenitori dei "Nicotelli" (così è stata ribattezzata la coppia che si è formata negli studi del dating-show la scorsa primavera): si vede il romano apparire improvvisamente nell'inquadratura e poi rivolgere un sorriso a quella che dovrebbe essere la sua ex fidanzata.

Non è ancora chiaro cosa sia successo tra il tronista e la corteggiatrice nelle ultime ore, ma l'avvistamento di oggi pomeriggio fa ben sperare chi ha sempre fatto il tifo per il loro legame.

Un possibile riavvicinamento tra i giovani di U&D

La storia tra Federico e Carola è iniziata lo scorso marzo e si è interrotta circa tre settimane fa tra lo stupore di fan e curiosi. Il tronista e la corteggiatrice di U&D hanno usato i social network per ufficializzare la loro rottura, ma anche per smentire i rumor che stavano circolando su presunti tradimenti che avrebbero causato l'addio.

Oggi, a distanza di meno di un mese dall'annuncio della separazione, Nicotera e Carpanelli sono riapparsi nello stesso posto e soprattutto sfoggiando grandi sorrisi.

Su Twitter si dice che sarebbe stata la titolare del salone di parrucchieri a riprendere senza preavviso la "coppia" per mostrare che le tensioni sono acqua passata e che ora sarebbe tornato il sereno.

I diretti interessati, però, al momento tacciono sul loro rapporto e continuano a usare Instagram per aggiornare i follower sulle cose che fanno durante la giornata: nelle ultime ore, per esempio, il romano è stato al concerto di Ultimo con la sorella.

La data della ripartenza di U&D

Nell'attesa di sapere qualcosa in più su Federico e Carola (magari proprio dalla viva voce dei protagonisti), i fan di U&D commentano la partenza anticipata della nuova edizione e le date delle prime registrazioni.

Il blogger Pugnaloni, infatti, nelle ultime ore ha informato gli spettatori del fatto che le riprese ricominceranno tra il 28 e il 31 agosto, mentre la prima puntata della stagione 2023/2024 andrà in onda lunedì 11 settembre.

La redazione, dunque, è già al lavoro per mettere su il cast che animerà i nuovi appuntamenti del popolare dating-show: il Trono Classico sarà composto da quattro giovani alla ricerca dell'anima gemella (tra loro potrebbe esserci qualche volto noto, come ex corteggiatori o single di Temptation Island), il Trono Over ripartirà dai veterani ma anche da new entry che andranno a comporre il parterre.

Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padua e Aurora Tropea sarebbero stati tutti riconfermati, così come il trio di opinionisti composto da Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.