La rottura tra due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini & Donne, è ancora sulla bocca di tutti: non è passata neppure una settimana, infatti, da quando Federico Nicotera ha ufficializzato l'addio a Carola Carpanelli con un post Instagram. A distanza di pochi giorni, il ragazzo è finito al centro delle critiche per alcuni scatti che ha pubblicato sul suo profilo della vacanza che si sta godendo alle Baleari: il parere di molti fan, infatti, è che il tronista sia cambiato e che abbia dimenticato in fretta la persona che diceva di amare.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Carola e Federico di U&D si sono detti addio per idee differenti che avevano del loro rapporto: è stata la stessa studentessa a confermarlo rispondendo alle domande dei fan su Instagram. A distanza di una settimana dalla Stories con la quale ha ufficializzato la rottura con la fidanzata, Nicotera è volato alle Baleari con alcuni amici e ha iniziato a condividere con i follower immagini della sua vacanza.

Gli scatti che il romano sta pubblicando sui social da quando si è lasciato con Carpanelli, però, hanno fatto storcere il naso a quella fetta di pubblico che l'ha sempre considerato un giovane lontano dallo sfarzo e dalle "pose da divo" che assumono la maggior parte dei personaggi pubblici in spiaggia.

L'attacco al protagonista di U&D

Sotto alla foto che Federico ha postato su Instagram in questi giorni, dove lo si vede sdraiato sulla sabbia con gli occhiali da sole, una posa plastica e le treccine ai capelli, si possono leggere i pungenti commenti di chi non sta apprezzando questa sua nuova versione.

"Sei diventato ciò che criticavi", ha tuonato un utente raccogliendo parecchi consensi tra gli spettatori di U&D che hanno sempre considerato Nicotera un ragazzo lontano dalla mondanità, a differenza di Carola che è stata tanto criticata per questo.

"Ti sei consolato molto in fretta", "Sembravi così innamorato, da parte tua era aria fritta", "Non sembri neanche lontanamente la persona che abbiamo visto a Uomini e donne. O hai finto bene, o mi sono sbagliata io", "Non riconosco più quel ragazzo che mi ha fatta emozionare con il suo passato e con la voglia di fare una famiglia", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che gli internauti hanno espresso sul tronista che ha animato l'edizione 2022/2023 del programma di Maria De Filippi.

Il silenzio della giovane di U&D

Insomma, la situazione sembra essersi totalmente ribaltata: se fino a pochi giorni fa erano in tanti a puntare il dito contro Carola accusandola di aver finto di provare un sentimento per Federico lontano dalle telecamere, ora è proprio quest'ultimo al centro delle critiche per gli stessi motivi.

A distanza di una sola settimana dall'annuncio della rottura ufficiale, infatti, Nicotera si sta rilassando alle Baleari e non lascia trasparire alcun dispiacere per come sono andate le cose con l'ormai ex fidanzata. I fan di U&D sono spiazzati dall'atteggiamento del tronista, soprattutto perché fino a poco tempo fa professava amore folle per Carpanelli e diceva di voler costruire una famiglia con lei.

La giovane, invece, ultimamente sta utilizzando i social network per aggiornare i suoi follower su come sta trascorrendo questi primi giorni da single, tra serate con gli amici e la preparazione di qualche esame universitario. Visto il mancato lieto fine, però, si dice che Carola potrebbe avere un'altra chance: la studentessa, infatti, sarebbe in lizza per un posto nel cast del Trono Classico 2023/2024, ma stavolta comodamente seduta sulla poltrona rossa che fino a qualche mese fa era occupata dal suo ex Federico.