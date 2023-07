Carola Carpanelli e Federico Nicotera sono tornati insieme? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan di Uomini e donne dopo aver saputo che i due ex erano nello stesso posto qualche giorno fa. Se alle richieste dei curiosi non rispondono direttamente, il tronista e la corteggiatrice sembra vogliano comunicare i loro stati d'animo tramite i social network: lei ha fatto sapere di essere già ripartita verso la sua città, lui ha condiviso una frase malinconica su Instagram lasciando intendere che il ritorno di fiamma non c'è stato. 'Devo trovare la voglia di andare avanti', ha scritto Nicotera.

Aggiornamenti sulla coppia nata a U&D

Federico e Carola di U&D di nuovo insieme: questo è uno dei titoli più gettonati dai siti di Gossip per riassumere quello che è successo lo scorso 11 luglio.

A meno di un mese di distanza dall'annuncio della rottura, Nicotera e Carpanelli sono stati avvistati in un salone di bellezza romano: lei si è rifatta il look, lui era lì come accompagnatore.

La titolare del negozio ha ripreso gli ex piccioncini davanti ad uno specchio mentre si sorridevano, e questo è bastato ai fan per fantasticare su un possibile ritorno di fiamma in corso.

I diretti interessati non hanno commentato in nessun modo le recenti chiacchiere, anzi hanno preferito usare i social network per lanciare messaggi importanti o per aggiornare i follower sui loro spostamenti.

Le parole del protagonista di U&D

Nel primo pomeriggio di mercoledì 12 luglio, però, sia Federico che Carola sono riapparsi su Instagram con foto e musiche che non lasciano presagire a nulla di buono.

La corteggiatrice di U&D, infatti, ha postato una Stories in cui la si vede riflessa nel vetro del finestrino di un treno: dopo poco più di 24 ore, dunque, Carpanelli ha lasciato Roma e sarebbe di ritorno nella sua città.

Pochi minuti dopo, però, Nicotera ha pubblicato una sua foto in bianco e nero e come didascalia ha scelto una frase della nota canzone dei Queen "The Show Must Go On".

"Devo trovare la voglia di andare avanti", è questa la traduzione di uno dei versi che il romano ha usato per sfogarsi dopo l'incontro con l'ex fidanzata.

I fan, dunque, stanno interpretando queste parole come un segnale negativo per il futuro della "coppia", tant'è che i due ragazzi si sono già separati e non si sono neppure mostrati insieme sui rispettivi profili.

Il parere di chi guarda U&D

Un altro indizio a supporto della tesi secondo la quale Federico e Carola non sarebbero tornati insieme, sono i mancati "like" ai loro ultimi post: i "Nicotelli" hanno pubblicato una foto su Instagram a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro e nessuno ha dimostrato apprezzamento con un "mi piace" (cosa che hanno sempre fatto quando tra loro precedeva tutto a gonfie vele, tra vacanze romantiche e convivenza nella città di lui).

Nonostante l'avvistamento in un salone di bellezza di Roma, dunque, continua il gelo social tra Nicotera e Carpanelli: da quando è iniziata la loro crisi di coppia, i due hanno smesso di comunicare sul web e stanno continuando a comportarsi così anche dopo essersi rivisti nella capitale.

I sostenitori dell'amore che è nato negli studi di U&D la scorsa primavera, dunque, al momento sono un po' confusi: il tronista e la corteggiatrice si sono detti addio ufficialmente qualche settimana fa, l'11 luglio erano insieme in un negozio e il giorno dopo hanno ripreso a non calcolarsi in rete.

L'estate è ancora lunga e tra i giovani potrebbe accadere di tutto: il fatto che Federico abbia preso in prestito la frase dei Queen "devo trovare la voglia di andare avanti" per raccontare il suo attuale stato d'animo, non sembra un qualcosa di positivo o che lascia ben sperare per il futuro.