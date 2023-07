La fine del matrimonio tra Isabella Ricca e Fabio Mantovani è stata accompagnata da uno strascico di polemiche. Secondo le informazioni in possesso di Lorenzo Pugnaloni, i due ex coniugi potrebbero tornare negli studi di Uomini e Donne per un faccia a faccia. Al momento non è dato sapere se si tratti di un pettegolezzo di gossip, poiché le registrazioni sono in programma per fine agosto.

I rumor su Isabella e Fabio

Circa un mese fa, Isabella Ricci è tornata attiva su Instagram e ha spiegato di avere chiesto il divorzio da Fabio Mantovani. Nonostante si sia tolta qualche sassolino l'ex dama di Uomini e donne ha preferito non rivelare i motivi della rottura, poiché ritiene che una delusione d'amore non può diventare oggetto di "chiacchiere da bar".

Al contrario, l'ex cavaliere ha sostenuto che la sua ex moglie abbia raccontato dei particolari sulle nozze a molto persone visto quello che si legge sul web.

Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, i due ex potrebbero tornare in studio per un confronto. Al momento le registrazioni non sono ancora iniziate, quindi per capire se Isabella e Fabio torneranno bisognerà attendere almeno la fine di agosto.

Ignoti i motivi della rottura

Nel corso di un'intervista Isabella Ricci ha raccontato che la coppia al momento della rottura stava insieme da un anno e nove mesi. Il 19 gennaio è accaduto qualcosa che ha cambiato tutto: "Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi".

Isabella ha precisato che la decisione di chiedere il divorzio non è arrivata per un motivo banale: "Un errore di valutazione da parte di entrambi". Inoltre è convinta di avere sopravvalutato le parole di Fabio e viceversa. Infine Ricci ha ammesso di avere avuto bisogno di tempo prima che metabolizzasse il fallimento.

Il commento di alcuni utenti del web

La possibilità di rivedere Isabella Ricci e Fabio Mantovani negli studi di Uomini e Donne sembra spaccare l'opinione dei telespettatori: da un lato c'è chi pensa che i due ex coniugi stiano sfruttando la possibilità di avere visibilità, mentre dall'altro c'è chi è curioso di sapere perché sia arrivata la separazione.

Di recente, su Instagram il cavaliere Armando Incarnato aveva punzecchiato Isabella Ricci sostenendo che all'interno del programma in più occasioni l'ha accusato di essere interessato solamente alle telecamere, mentre secondo lui è l'esatto opposto. Gemma Galgani - acerrima "nemica" di Isabella - invece, ha preferito non commentare la fine del matrimonio tra i coniugi Ricci-Mantovani.