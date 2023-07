Di recente, si è mormorato di un ritorno di fiamma tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. In un'intervista rilasciata al sito Isa&Chia, l'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito di essere tornato con la corteggiatrice scelta: i due si sono rivisti perché Carola doveva scendere a Roma e quindi ne hanno approfittato per chiarire alcune cose rimaste in sospese.

Le dichiarazioni dell'ex tronista

La scorsa settimana, sui social era comparso un video che ritraeva Carola e Federico insieme. Contattato dal sito Isa&Chia, l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale: "Io e Carola non siamo tornati insieme".

Federico ha spiegato che la sua ex doveva tornare a Roma e quindi ne hanno approfittato per vedersi e chiarire alcune cose che erano rimaste in sospeso. Inoltre ha precisato che dopo la rottura i due sono rimasti in ottimi rapporti come è giusto che sia tra due persone che si sono volute bene e se ne vogliono tutt'ora.

Nell'intervista Nicotera ha ammesso di non prevedere il futuro, ma crede che sia impossibile un eventuale ritorno di fiamma poiché se in questi mesi non sono riusciti a superare gli ostacoli col passare del tempo sarà ancora più difficile.

Federico commenta la convivenza con Carola

I motivi della rottura Federico Nicotera ha preferito non renderli noti, ma ha spiegato che entrambi avevano una visione diversa tanto che risultavano incompatibili su varie cose.

Guardando indietro, l'ex volto del dating show di Maria De Filippi ha confidato di essersi pentito della convivenza: "Una cosa bellissima, ma forse io e Carola abbiamo fatto il passo più lungo della gamba".

Tuttavia, Federico se potesse tornare indietro ai tempi del trono e dovesse effettuare la scelta probabilmente farebbe ancora il nome di Carola.

Di conseguenza, ha smentito tutti coloro che hanno insinuato che la sua sia stata una scelta fatta per visibilità sostenendo che entrambi hanno provato delle emozioni fortissime.

Il chiarimento sulla partecipazione al Grande Fratello

Nei giorni scorsi, un utente ha segnalato a Deianira Marzano l'eventuale partecipazione di Federico Nicotera al Grande Fratello.

Nell'intervista l'ex tronista ha smentito categoricamente di avere effettuato il provino per il reality show di Alfonso Signorini, spiegando che il suo futuro lavorativo è proiettato su altro. Tra i progetti del giovane c'è spazio solamente per l'attività di ingegnere aeronautico, lavorare sul piccolo schermo non rientra nelle sue priorità. Infine Nicotera ha ammesso che vorrebbe mettere su famiglia e gli piacerebbe essere un giovane papà.