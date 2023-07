Quando manca poco più di un mese all'inizio delle registrazioni di U&D 2023/2024, sui social network si è diffusa un'interessante indiscrezione su un protagonista storico del Trono Over. In una storia che ha caricato su Instagram il 17 luglio, Amedeo Venza ha scritto che Armando Incarnato starebbe uscendo da tempo con una persona ma che sicuramente la mollerà per tornare in studio dopo le vacanze.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Mentre i siti parlano di un possibile confronto tra Isabella e Fabio nella prima puntata 2023/2024 di U&D, Amedeo Venza sposta l'attenzione dei fan su un cavaliere che da oltre 6 anni sta cercando l'anima gemella nel programma.

La mattina del 17 luglio, infatti, il pugliese ha condiviso su Instagram la seguente segnalazione su Armando Incarnato: "Esce da un mese con una persona, ma a settembre tornerà in studio".

L'influencer si è detto certo del fatto che il protagonista del Trono Over starebbe frequentando assiduamente una ragazza dall'identità sconosciuta, ma che non sarebbe nulla di serio visto che dopo l'estate riprenderà posto nel parterre del dating-show di Maria De Filippi.

"Dirà che ha frequentato relativamente una persona ma che non è andata", ha chiosato l'esperto di Gossip prima di farsi una risata sull'atteggiamento che l'uomo avrebbe sin da quando ha esordito in trasmissione.

Attesa per l'annuncio del cast di U&D

Armando non ha ancora commentato la segnalazione che Venza ha diffuso sui social network in queste ore, ma i fan di U&D sono quasi certi che lo farà prossimamente magari per chiarire come stanno davvero le cose nel suo privato.

Da quando le registrazioni del dating-show sono in pausa (quindi dalla prima metà di maggio), sono trapelate tantissime indiscrezioni sui personaggi più in vista del cast: Roberta Di Padua, ad esempio, per giorni è stata al centro del gossip per una presunta frequentazione segreta con Andrea Foriglio, il corteggiatore che Nicole Santinelli non ha scelto in tv.

Anche Riccardo Guarnieri ha fatto discutere per un possibile nuovo amore: all'inizio di luglio, infatti, i siti hanno riportato le foto che i curiosi hanno scattato di nascosto al pugliese e a quella che dovrebbe essere la sua ultima fiamma, una ragazza di nome Gabriella con la quale è stato avvistato in diverse occasioni e sempre in atteggiamenti più che amichevoli.

Di Gemma Galgani, invece, si è vociferato che stia uscendo da un po' con un signore di Torino ma che la sua presenza nel parterre 2023/2024 di U&D non sarebbe in discussione.

Quando ricomincia U&D su Canale 5

Nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile "cacciata" di Tina Cipollari: da quando Pier Silvio Berlusconi ha dettato nuove regole per i programmi della rete che gestisce, in tanti hanno temuto che l'opinionista potesse non essere riconfermata nel cast per le tante liti che ha in studio.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha smentito questo rumor chiarendo che la vamp sarà regolarmente al fianco di Gianni Sperti dal 28 agosto prossimo, ovvero quando ricominceranno le registrazioni di U&D.

La prima puntata della nuova edizione del programma di Maria De Filippi, invece, sarà proposta ai telespettatori lunedì 11 settembre da quel giorno riprenderà la regolare messa in onda del format che permette a giovani e non di trovare l'anima gemella sotto i riflettori.

Per quanto riguarda i ragazzi del Trono Classico, al momento si sa che dovrebbero essere in quattro e che tra loro ci sarà quasi certamente qualche volto noto: si parla del possibile ritorno di ex corteggiatori o della "promozione" di almeno un single di Temptation Island.