Dopo qualche giorno di silenzio, i siti di gossip sono tornati ad occuparsi di un'amatissima ex coppia di U&D. Carola e Federico, infatti, sono stati avvistati in un salone di bellezza tra sorrisi e sguardi di complicità: tra i due, dunque, sarebbe tornato il sereno dopo quasi tre settimane di gelo. Deianira Marzano e Alessandro Rosica, però, fanno sapere che la crisi e la successiva rottura tra i due non sarebbero altro che mosse studiate a tavolino per rimanere al centro dell'attenzione mediatica.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Martedì 11 luglio, i fan di hanno rivisto Carola e Federico di nuovo insieme: a meno di un mese di distanza dalla rottura, il tronista e la corteggiatrice sono stati avvistati in un salone di bellezza romano.

Il video pubblicato dalla titolare del parrucchiere dove Carpanelli si è rifatta il look in vista delle vacanze, ha fatto il giro della rete perché improvvisamente viene inquadrato Nicotera che sorride all'ex (?) fidanzata davanti ad uno specchio.

Anche se i diretti interessati non l'hanno ancora confermato, sembra proprio che la coppia ribattezzata "Nicotelli" si sia ritrovata e che abbia deciso di darsi un'altra possibilità.

Se i sostenitori di questo legame stanno gioendo per il possibile ritorno di fiamma in corso, c'è chi storce il naso e prova a mettere in guardia i propri follower su quello che avrebbero escogitato i due protagonisti del Trono Classico dopo la fine del programma.

La conversazione del tronista di U&D

Deianira è stata la prima a commentare l'avvistamento dei "Nicotelli" con un paio di Instagram storie piuttosto pungenti. Dopo aver avvisato i suoi follower che avrebbe cancellato tutto, l'influencer ha pubblicato parte di una conversazione che ha avuto con Federico sui social prima e dopo l'annuncio della rottura con Carola.

I due hanno avuto uno scambio di battute sui rumor che sono circolati a metà giugno su una possibile crisi in corso tra lui e la fidanzata, rumor che il diretto interessato ha smentito con queste parole: "La gente si fa i film, è curiosa".

Dopo aver letto il doppio comunicato con il quale il tronista e la corteggiatrice di U&D hanno annunciato la fine della loro storia, Marzano ha scritto al romano: "Mi avevi detto che la gente si faceva i film".

"Io mica vengo a dire a te quello che succede a casa mia", è stata la risposta piccata di Nicotera.

Dubbi sui giovani di U&D

Dopo aver pubblicato tra le sue storie la conversazione che ha avuto con Federico non molto tempo fa (foto rimossa dopo pochi minuti ma screenshoottata dai fan più attenti), Deianira ha commentato il recente avvistamento del tronista con Carola.

"Questi hanno inventato tutto", ha tuonato l'influencer che sostiene anche di essere stata un po' presa in giro dal tronista di U&D quando hanno parlato della crisi di coppia e delle chiacchiere che impazzavano in rete in quel periodo.

L'11 luglio anche Alessandro Rosica si è esposto sui "Nicotelli" e, sposando la segnalazione di Marzano, ha detto: "Ma chi ci ha mai creduto, sono due falsi e morti di sonno".

Insomma, sui social network impazza la teoria di una possibile "crisi fake" tra Nicotera e Carpanelli: in base a quello che hanno raccontato l'influencer e l'esperto di gossip, il romano e la giovane studentessa non si sarebbero mai lasciati sul serio.

Gli annunci del momento no, le mancate spiegazioni ai fan, i comunicati sull'addio definitivo e ora l'avvistamento in un salone di bellezza, sarebbero tutte mosse studiate a tavolino dai due ragazzi per rimanere al centro dell'attenzione mediatica dopo la fine dell'esperienza su Canale 5.