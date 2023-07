Sabato 1° luglio, Ultimo ha dato il via al tour estivo che lo vedrà impegnato in vari luoghi d'Italia. Prima di esibirsi nell'esecuzione del brano Canzone stupida, dal palco di Lignano Sabbiadoro, l'artista si è però reso protagonista di un gesto di stizza rivolto a tutti i giornalisti che in passato ne hanno criticato le performance mostrando loro il dito medio.

Il gesto del cantante

Lo scorso sabato, Ultimo ha lanciato un messaggio forte e chiaro a tutti coloro, giornalisti e media, che negli anni lo hanno criticato.

Prima di esibirsi nel brano Canzone stupida, l'artista ha fatto così proiettare sul maxischermo presente alcune immagini che ritraevano vari titoli di giornale in cui veniva pesantemente criticato.

Il video oggetto di riproduzione si è concluso con l'istantanea di alcuni giornalisti esultanti per il quarto posto ottenuto da Ultimo al Festival di Sanremo 2023 ed è a quel punto che Ultimo ha mostrato il dito medio dicendo: "Chi vuole capire capisca".

Ultimo in realtà stava già pensando a cosa fare durante Sanremo#UltimoStadi2023 pic.twitter.com/WPP9osMwa0 — Mirco Stadi 2023 🍃 (@mircooconlac) July 2, 2023

Insomma, la querelle di qualche mese fa di Ultimo con la stampa di rappresentanza presente a Sanremo non si è ancora sopita. Ultimo non riesce a 'perdonare' infatti quanti hanno esultato al risultato ottenuto, che l'ha visto fuori dal podio della famosa kermesse canora.

I motivi dell'astio

La polemica tra Ultimo e alcuni giornalisti ha un antefatto addirittura ancora precedente, nel 2019, anno in cui il cantante ha preso parte per la prima volta a Sanremo big.

Le votazioni dei telespettatori all'epoca premiarono Ultimo ma la giuria decise di ribaltare il verdetto assegnando la vittoria della kermesse a Mahmood.

La sconfitta non venne affatto digerita dal cantante romano tanto da disertare ogni conferenza stampa successiva.

La reazione di alcuni utenti del web

Il gesto di Ultimo non è passato inosservato sui social.

Su Twitter moltissimi utenti hanno espresso la loro opinione in merito all'accaduto: "Non ho mai capito il comportamento della sala stampa nei confronti di Ultimo". A detta di un fan, l'artista si comporterebbe in questo modo perchè verrebbe costantemente sminuito da alcuni giornalisti.

Un altro utente invece ha ritenuto fuori luogo il gesto dell'artista, dato che ormai sono trascorsi diversi mesi dalla querelle di Sanremo.

Il giornalista Giuseppe Candela con sarcasmo ha commentato: "Buona domenica a Ultimo e al suo ufficio stampa". Un ulteriore utente ha infine sostenuto come l'artista sia troppo rancoroso aggiungendo come comportandosi in questo modo continua ad assegnare ai giornalisti dei motivi per continuare a sparlare di lui.