Arrivano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap opera partenopea Un posto al sole, in onda dal 17 al 20 luglio 2023 su Rai 3, come di consueto a partire dalle 20:50. Di seguito ciò che accadrà la prossima settimana con Rosa ignara del pericolo che sta correndo Manuel e Lara a un soffio dall'essere scoperta da Marina e Silvana.

Anticipazioni Un posto al sole 17-20 luglio 2023: Eduardo mette nei guai il piccolo Manuel

Tensione alle stelle poiché nelle prossime puntate di Un posto al sole Rosa e Manuel saranno in pericolo. Il bimbo trova il borsone di Eduardo e, pensando sia un giocattolo, prende una pistola che nasconde sotto il suo lettino.

Nel frattempo, Giulia accoglie alla terrazza Luca ma senza immaginare che Renato inizi a essere molto geloso. Raffaele, come sempre, finisce per essere messo in mezzo ai guai.

Eduardo e Clara sembrano ormai distanti, con grande sollievo di Alberto, che spera in ritorno della sua ex. Purtroppo, Rosa sottovaluta il guaio in cui si è messo Eduardo, che nasconde molto bene le sue intenzioni. Quando tutto sembra ormai passato, ecco che la situazione prende una piega inaspettata.

Un posto al sole trame 17-20 luglio: Eugenio vicinissimo a Lucia

Non migliorano i rapporti tra Viola ed Eugenio che, deluso dalla distanza della moglie, si intrattiene in modo non certo solo amichevole con la collega Lucia.

Intanto Manuel è preso dall'euforia per il suo "giocattolo" trovato nel borsone di zio Eduardo, non sapendo a cosa potrebbe andare incontro.

A Palazzo Palladini torna Cristina che non riesce più a trovare la giusta sintonia con Jimmy. Renato prova a fare da consigliere amoroso al nipote, ma combina un bel guaio.

Trame e anticipazioni Un posto al sole 17-20 luglio: Marina capisce tutto

Svolta importante nelle trame per merito di Marina che continua a indagare su Lara, dopo aver ascoltato con attenzione il racconto di Silvana in merito al periodo in cui Martinelli era ospite da Roberto perché incinta. Lara verrà finalmente incastrata?

Roberto è sul punto di scoprire che Ida è la mamma del piccolo Tommaso e la delusione e la rabbia lo mangeranno vivo. Immaginiamo che il suo desiderio sia quello di vendicarsi, dopo essere stato ingannato colpendolo senza pietà e facendo leva sui suoi sensi di colpa nei confronti di Tommaso.

Infine Raffaele riesce ad avere un'idea delle sue che pare riavvicinare Viola ed Eugenio ma basterà per far superare loro la crisi che li ha travolti per l'ennesima volta? Mariella, invece, riceve una strana proposta da parte della vulcanica Bice. Ricordiamo che le puntate di Un posto al sole vanno in onda su Rai 3 alle 20:50 circa e che possono essere riviste in replica su RaiPlay.