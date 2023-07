Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 5 luglio 2023, in onda su Rai 3 alle ore 20:50, raccontano che Lara metterà a tacere Ida e che provocherà Marina. Il suo piano sta funzionando alla perfezione, ora che ha assunto la mamma di Tommaso come baby sitter. Tuttavia, presto le cose cambieranno e per Lara arriveranno guai seri.

Rosa deciderà di stare dalla parte di Eduardo, ma si metterà nei guai per aiutarlo. Nella puntata del 5 luglio ci sarà anche la tanto attesa confessione di Castrese, che ammetterà di essere Bufalotto. Quali saranno le conseguenze?

Di seguito, le trame dettagliate dell'episodio.

Un posto al sole puntata 5 luglio: Lara mette a tacere Ida

Ida ora può stare accanto a Tommaso, visto che Lara l'ha assunta come baby sitter. La situazione è molto delicata, anche perché nelle prossime puntate Roberto inizierà a capire che Ida si sta comportando in modo strano con il piccolo, con atteggiamenti materni e non da semplice balia.

Lara dovrà stare molto attenta anche a Silvana che ripenserà alle circostanze del suo licenziamento parlandone con Marina. Emergeranno dettagli importanti che potrebbero incastrare la furba Martinelli. Nell'episodio del 5 luglio, Lara provocherà ancora Marina e, nello stesso tempo, metterà a tacere Ida e la sua invadenza.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina nella morsa di Lara

Continuando con gli spoiler di Un posto al sole, Lara guadagnerà ancora terreno con Roberto dopo aver provocato Marina, che reagirà con rabbia e frustrazione. Fino a quando il suo castello di bugie reggerà?

Nel frattempo, Castrese ammetterà di essere Bufalotto, come sospettava Mariella.

Lui è il misterioso uomo che chatta con Sasà, e non certo Michele. Resta poi la questione più scomoda, dato che Castrese dovrà parlare con la sua famiglia dopo essere uscito allo scoperto.

Trame e anticipazioni Un posto al sole: Rosa nei guai

Nella puntata del 5 luglio, Rosa proverà a stare vicino a Eduardo. Anche se si è messo nei guai con la polizia, è pur sempre suo fratello.

Giulia non è stata molto d'aiuto, avendola fatta sentire in colpa, seppur involontariamente. Rosa ora ha una vita tranquilla e un lavoro, ma potrebbe perdere tutto se si lasciasse coinvolgere negli affari del fratello.

Clara sarà in ansia, anche perché Eduardo le ha promesso di cambiare per amor suo. Una promessa che, almeno per il momento, non sembra voler mantenere. Attenzione ai prossimi episodi, perché ad approfittare della situazione sarà Alberto, che metterà ancora più sotto pressione la bella Clara.

Dove rivedere la puntata di Un posto al sole del 5 luglio 2023? Come per gli altri episodi, è disponibile su RaiPlay dopo la messa in onda su Rai3.