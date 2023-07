Un posto al sole, la longeva soap partenopea di Rai 3 alterna momenti di spensieratezza a temi decisamente più seri ed è proprio questa la chiave del suo successo. Nella puntata andata in onda lunedì 24 luglio è stata raccontata la vacanza ad Ischia di Mariella, Guido e Salvatore e c'è stata una sorpresa. I due amici hanno incontrato per caso il loro maestro del corso di tammorra e ai fan più attenti non è sfuggito un particolare. L'attore che interpreta l'insegnante è Cristian Luino, il marito di Cosimo Alberti, interprete di Salvatore.

Un posto al sole: Salvatore in vacanza a Ischia

Nella puntata di Un posto al sole andata in onda lunedì 24 luglio, il pubblico ha assistito a una bella sorpresa. Salvatore, in vacanza a Ischia con Mariella, ha fatto un incontro molto piacevole con il suo maestro di tammorra. L'uomo, molto affascinante, si è avvicinato a lui e alla sua amica dicendo di ricordarsi bene dei suoi allievi preferiti. Il complimento non è passato affatto inosservato agli occhi di Salvatore che si è visto molto colpito da quelle parole. Il vigile è in crisi con Castrese che non ha voluto accettare la vacanza con gli amici e questo incontro gli ha risollevato il morale. Ma chi è l'attore che interpreta il maestro di Salvatore?

Si tratta di Cristian Luino, marito di Cosimo Alberti.

Cristian Luino e Cosimo Alberti sono sposati dal 2019

La puntata di Un posto al sole del 24 luglio ha visto al centro dei riflettori l'incontro tra Salvatore e il suo maestro. I due attori nella vita si sono sposati a settembre del 2019, dopo due anni d'amore. Cristian e Cosimo si sono detti sì al Maschio Angioino, davanti al sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

I due attori hanno voluto festeggiare con una cerimonia esclusiva, all'insegna della buona musica e del divertimento. Oltre alla passione per la recitazione, Cristian Luino è ballerino, personal trainer e istruttore di pilates. I due attori hanno condiviso anche il set di Un posto al sole e nei prossimi giorni si vedranno ancora insieme nella soap.

Spoiler Un posto al sole: Salvatore tradirà Castrese con il maestro di tammorra

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Salvatore sarà molto colpito dall'incontro con il suo maestro. Mariella, vedendolo molto giù per la storia tormentata con Castrese, inviterà il suo amico a concedersi un momento di leggerezza e Salvatore la ascolterà. Cerruti tradirà il suo compagno e quando tornerà a Napoli sarà inevitabile sentirsi in colpa. Il maestro è stato solo un'avventura o sarà la nuova storia d'amore di Salvatore? Per adesso è presto per dirlo, ma se con Castrese non dovesse cambiare nulla è molto probabile che arrivi la rottura.