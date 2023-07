Lo sceneggiato Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Proprio in queste ore è stata ufficializzata la presenza della soap opera partenopea anche nel palinsesto della prossima stagione.

Intanto in questi giorni si sta parlando molto del personaggio di Federica Palladini, a causa di alcune immagini che ha postato l'attrice Nina Soldano. L'attrice che interpreta Marina è apparsa in alcuni scatti assieme alla collega Ida Di Benedetto, uno dei volti storici di Upas. Quest'ultima ha, infatti, prestato per anni il suo volto alla madre di Alberto.

Al momento manca ancora l'ufficialità, ma la sensazione è che presto la contessa potrebbe riapparire a Palazzo Palladini.

La storia della contessa Palladini

Cinica, altezzosa, classista, manipolatrice, Federica Palladini, meglio nota come la contessa Palladini (Ida Di Benedetto), è stata la villain per eccellenza delle prime stagioni di Un posto al sole. Una cattiva di altri tempi che ha sempre osservato dall'alto verso il basso coloro che non riteneva all'altezza della famiglia Palladini. Tutto quello che ha di negativo Alberto caratterialmente, l'ha ereditato da lei come del resto il carattere fiero ed indomito. L'amore per i figli è sempre stato, in effetti, l'unico punto debole della donna che ha fatto di tutto affinché il nome dei Palladini non decadesse mai.

Figlia di una prostituta, Federica ha vissuto la sua infanzia in povertà e ha visto nel matrimonio con Tancredi un'occasione di riscatto. Per sua stessa ammissione, non ha mai amato l'uomo che, ai tempi, aveva anche tradito con un giovanissimo Michele Saviani (Alberto Rossi).

Che fine ha fatto Federica?

Presente dal primissimo episodio del 1996, Federica ha poi lasciato Upas nel 2001.

In questi anni ha fatto di tutto per ostacolare la relazione tra Anna Boschi e i suoi due figli. Dopo il matrimonio tra Alessandro e la sorella di Franco, Federica e Tancredi si lasciano e la donna parte per l'Argentina. In seguito verrà svelato che la contessa è stata ricoverata in una cinica psichiatrica, a causa dello shock dovuto alla morte della figlia Eleonora.

Questa è l'ultima notizia ufficiale che viene data sulla contessa anche se, di recente, Alberto ha ricordato sua madre, dando a suo figlio il nome Federico, proprio in onore della donna.

Un posto al sole: Alberto ha dato a suo figlio il nome di sua madre

Il suo ex marito Tancredi e la figlia Eleonora sono morti. Alessandro è andato a vivere in Nuova Zelanda, quindi l'unico legame tra la contessa e Napoli resta Alberto. Se la donna dovesse tornare sarebbe per incontrare il figlio e il suo nipotino Federico, ma conoscendo il personaggio risulta quasi impossibile credere che la contessa si limiti a fare una visita di cortesia. In ogni caso non ci sono ancora elementi a sufficienza per comprendere in quale vicenda sarà coinvolta la donna.