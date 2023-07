A Un Posto al sole Luca De Santis sta guadagnando sempre più spazio e dopo essersi sistemato a Napoli con Michele, adesso si è trasferito alla terrazza di Palazzo Palladini con Giulia Poggi. Ma chi è Luca De Santis e qual è il suo passato? Il medico non è mai stato molto fortunato in amore e ha avuto una vita piuttosto travagliata, con un passato da alcolista. Con Giulia c'è stato un breve ma intenso flirt che ha allontanato definitivamente la donna da Renato. I due i sono rivisti dopo molti anni e tra loro sembra essersi riaccesa una fiamma.

Un Posto al sole, gli inizi di Luca De Santis

Nelle prime puntate di Un posto al sole, Luca era un uomo disperato per la perdita della moglie Giovanna, morta di leucemia. Nonostante il suo lavoro da medico, l'uomo conduceva una vita alquanto discutibile annegando nell'alcol i suoi dispiaceri. Raffaele Giordano e sua moglie Rita sono diventati la sua nuova famiglia e grazie a i suoi amici, Luca ha iniziato a riprendere in mano la sua vita. Dopo aver conosciuto Giulia, l'uomo ha avuto una breve ma intensa storia d'amore con lei. L'assistente sociale, delusa dal tradimento di Renato con Claudia, si è lasciata andare tra le braccia del medico e se ne è innamorata. La vita sentimentale di Luca, tuttavia, ha continuato a intraprendere altre strade.

L'amicizia di Michele e la passione con Giulia

Luca De Santis in passato ha avuto molte delusioni sentimentali e dopo la parentesi con Giulia ha conosciuto Jasmine, una prostituta africana di cui si è innamorato perdutamente, tanto da volerla sposare. La sfortuna, però, ha continuato a remare contro Luca e la donna è stata uccisa proprio il giorno delle sue nozze, per una questione lasciata in sospeso in passato.

Questo episodio è stato l'ennesima batosta per De Santis che in Michele ha trovato un amico con cui confidarsi e grazie a lui sarà anche arrestato il colpevole dell'omicidio. Nonostante giustizia sia stata fatta, per Luca non è stato facile affrontare l'ennesima perdita e anche in questo caso l'alcol è stato il suo rifugio.

In quel periodo De Santis si è allontanato anche da tutti gli amici.

L'alcolismo e il matrimonio con Sonia Campo

Il personaggio di Luca De Santis a Un Posto al sole ha attraversato momenti molto difficili a causa della dipendenza dall'alcol. Dopo aver perso Jasmine ed essersi allontanato dagli amici, l'uomo ha conosciuto Vera, un'altra alcolista. Entrambi sono stati aiutati da Michele ad uscire dalla dipendenza, ma la ragazza è stata costretta a partire lasciando a Luca sua figlia Bianca. La vita del medico è stata successivamente segnata da un altro grave episodio: alla sua porta si è presentato un uomo accusandolo di aver investito sua sorella, costretta in sedia a rotelle per colpa sua. Tra Luca e la ragazza è nato qualcosa, ma appena il medico ha capito di essere stato truffato si è allontanato da lei.

Nella vita sentimentale di De Santis è poi arrivata Catia, una psicopatica che ha fatto di tutto pur di averlo e alla fine è stata arrestata. Infine, De Santis ha conosciuto Sonia e dopo averla aiutata con Alberto si è innamorato di lei. I due hanno lasciato Napoli dopo essersi sposati e l'appartamento in cui viveva Luca è stato venduto a Ornella. Adesso, De Santis è tornato con un nuovo incarico da primario del San Filippo e ha ripreso un'amicizia profonda con Giulia. Luca, tuttavia, ha l'Alzheimer e per adesso soltanto Michele è a conoscenza di questo problema.