Le nuove puntate di Un posto al sole, previste su Rai 3, potrebbero portare Roberto e Marina a prendere una decisione importante sul conto del piccolo Tommaso.

La vicenda del bambino, "preso in prestito" da Lara per portare avanti il suo piano diabolico ai danni di Ferri, sta appassionando il pubblico e nel corso dei prossimi episodi potrebbe arrivare la fatidica svolta finale.

Le bugie di Lara a rischio nelle prossime puntate di Un posto al sole

Lara sta continuando a ingannare Roberto Ferri, del tutto ignaro del fatto che Tommaso non sia suo figlio.

Martinelli porterà avanti il suo piano con lo scopo di farla franca e in tal modo poter andare avanti per la sua strada, incurante dei rischi che sta correndo.

Perché Marina ha iniziato ad avere dei sospetti sul conto del bambino: per la signora Giordano è ormai chiaro che Tommy non sia il figlio naturale di Roberto e adesso vuole trovare le prove necessarie per poter confermare la sua versione dei fatti.

Marina pronta a smascherare le bugie di Lara su Tommaso

Di conseguenza, nel corso delle nuove puntate della soap opera, Marina deciderà di effettuare il test del dna sul bambino, così da poter avere finalmente le risposte alle sue domande.

Il piano di Lara e Ida, che nel frattempo è diventata complice di Martinelli, sembra avere le ore contate e le due donne potrebbero essere definitivamente smascherate e messe così alla berlina.

Marina potrebbe tranquillamente smascherare Lara e informare Roberto dell'inganno che ha dovuto subire nel corso di questi mesi, quando ha creduto di essere diventato nuovamente padre.

Per Ferri potrebbe essere un duro colpo da digerire. L'imprenditore si è affezionato per davvero al piccolo Tommaso, che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Roberto e Marina potrebbero adottare Tommaso nelle nuove puntate di Un posto al sole

Roberto ha cercato di dargli tutto quell'amore che in passato non ha saputo dare ai suoi figli per inseguire il lavoro e la carriera, al punto da scontrarsi più volte anche con Marina.

Nel momento in cui la verità verrà a galla, ecco che Roberto potrebbe spiazzare Marina con una proposta.

Non si esclude che, nel corso dei nuovi appuntamenti con Un posto al sole, Roberto possa chiedere alla signora Giordano di prendere in affido il piccolo Tommy e tenerlo in casa insieme alla mamma.

Data la difficile situazione personale ed economica di Ida (che si è trovata costretta a vendere il suo bambino), Ferri potrebbe decidere di tenerlo in casa insieme a Marina e Ida, in modo tale da poter assicurargli un futuro dignitoso e roseo.