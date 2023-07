Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 24 al 28 luglio, rivelano che ci sarà spazio per nuovi intrighi amorosi. Rossella, nonostante abbia rifiutato Nunzio, si mostrerà piuttosto gelosa della relazione tra quest'ultimo e la sua amica Ada.

Si potrà assistere al ritorno di fiamma tra Giulia e Luca, anche se sulla coppia aleggerà l'ombra della malattia del dottor De Santis.

Per finire, Manuela sembrerà intenzionata a seguire la famiglia Poggi in Sicilia, per passare del tempo con Niko, ma potrebbe andare incontro a una tremenda delusione.

Un posto al sole, trame 24-28 luglio: Ada e Nunzio nuova coppia

Nei prossimi episodi di Upas, accadrà "qualcosa" tra Ada (Annalisa Pennino) e Nunzio (Vladimir Randazzo). Le anticipazioni non svelano cosa succederà di preciso tra i due, ma sta di fatto che l'infermiera eccitatissima per questa nuova relazione chiederà supporto alla sua amica Rossella (Giorgia Gianetiempo), che le aveva presentato lo chef. Ada, ovviamente, però non sarà a conoscenza dell'interesse di quest'ultima per Nunzio. A quanto pare Ross, di fronte alle confidenze dell'amica, non potrà più far finta di nulla e la sua gelosia la porterà a dover ammettere a Nunzio e a se stessa di provare qualcosa per il ragazzo.

In seguito la giovane Graziani, in preda a un attacco di rabbia, si presenterò a casa di Nunzio in cerca di un chiarimento che potrebbe avere degli sviluppi abbastanza prevedibili.

Renato contro Giulia e Luca

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore) si riavvicineranno molto ma, allo stesso tempo, si renderanno conto dell’ostilità di Renato (Marzio Honorato) nei loro confronti.

A quanto pare, in modo più o meno involontario, sarà proprio Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) a favorire la loro intesa, inimicandosi così suo cognato.

Fortunatamente i due, in seguito, avranno modo di chiarirsi e fare pace.

A quanto pare questa storia sarà destinata a virare verso il dramma, nel momento in cui Giulia verrà a conoscenza della malattia di Luca e, a quanto pare, tale giorno non dovrebbe essere lontano.

Upas, anticipazioni dal 24 al 28 luglio: Manuela vuole partire con la famiglia Poggi

Manuela (Gina Amarante) parlerà a Serena (Miriam Candurro) della sua decisione di unirsi a Niko (Luca Turco), Renato (Marzio Honorato) e il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) in partenza verso la Sicilia. La sorella cercherà di dissuaderla da questa idea, consapevole che il vero scopo di Manuela è quello di riconquistare Niko, ma la gemella non vorrà sentire ragioni. Nonostante i tentativi della sorella maggiore, Manu deciderà quindi di unirsi alla famiglia Poggi, ma qualcun altro la farà desistere.

Le anticipazioni rivelano infatti che Manuela riferirà a Renato di dover andare "casualmente" in Sicilia per poter visitare i templi di Agrigento e approfondire i suoi studi di archeologia. Poggi senior, però, intuendo le reali intenzioni della ragazza smorzerà ogni suo entusiasmo, suggerendole di levarsi Niko dalla testa.