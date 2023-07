Le nuove puntate di Un posto al sole dal 31 luglio al 4 agosto 2023 saranno ancora incentrate sulle vicende di Marina e Lara.

Per le due temutissime "cattive" della soap opera potrebbe arrivare il fatidico e atteso momento della resa dei conti finale.

Le bugie di Lara [VIDEO] potrebbero essere smascherate e, questa volta, la donna potrebbe accanirsi con la sua spietatezza proprio nei confronti della compagna di Roberto Ferri.

Marina pronta a sbugiardare Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole al 4 agosto

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole in programma fino al 4 agosto 2023, rivelano che Marina inizierà ad essere sempre più convinta del fatto che Lara stia mentendo e ingannando Ferri, in merito alla vicenda del piccolo Tommaso.

Per la signora Giordano non ci sono dubbi che il bambino non sia figlio di Roberto e, per questo motivo, intende effettuare un test del DNA, così da poter arrivare al più presto alla verità.

Tuttavia, quando preleverà un giocattolo del bambino per farlo analizzare, ecco che Lara verrà subito informata da Ida: la donna, assunta come babysitter del piccolo Tommaso, si renderà conto delle intenzioni della signora Giordano e proverà subito a fermare il piano della donna.

Lara mette in pericolo Marina nelle nuove puntate di Un posto al sole fino al 4 agosto?

Di conseguenza, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera Un posto al sole previsti dal 31 luglio in poi su Rai 3, Lara potrebbe andare su tutte le furie dopo aver scoperto quelle che sono le reali intenzioni di Marina.

La donna, che già in passato ha dimostrato di essere particolarmente "spietata" e crudele, potrebbe così accanirsi duramente nei confronti della signora Giordano.

Il rischio, quindi è che Marina possa ritrovarsi seriamente in pericolo, vittima della perfidia di Lara, la quale potrebbe essere pronta davvero a tutto pur di non mandare all'aria il suo piano diabolico e fare in modo che Roberto non venga mai a sapere cosa è accaduto.

Manuela pronta a riconquistare Niko nelle prossime puntate di Un posto al sole al 4 agosto

E poi ancora, le nuove puntate della soap opera serale trasmesse su Rai 3, saranno incentrate anche sulle vicende di Manuela.

La ragazza, infatti, si dirà sempre più disposta a recuperare il suo rapporto con Niko e in tal modo a riprendere in mano le redini del loro legame.

Un sogno che, tuttavia, potrebbe non essere di facile attuazione: i familiari di Niko, infatti, non sono per niente d'accordo con questo "ritorno" della ragazza nella vita del giovane avvocato.

Manuela, quindi, potrebbe ritrovarsi a dover lottare e faticare più del dovuto per cercare di far breccia di nuovo nel cuore del giovane figlio di Renato Poggi.