Cambio di programmazione per Un posto al sole che si ferma per due settimane ad agosto 2023, come ogni anno.

Stando a quanto si legge su TvSerial, pare che nel periodo di stop vengano trasmessi degli episodi speciali di Upas che raccontano le storie più belle, una sorta di 'album dei ricordi'.

Ma prima della pausa, ci sarà anche un'altra variazione di programmazione che riguarda le puntate in onda la settimana prossima: salta infatti la puntata di venerdì 21 luglio ma verrà recuperata in anticipo il giorno prima, con un doppio episodio che sarà determinante per la vicenda di Lara e del piccolo Tommaso.

Di seguito, tutti i dettagli dei cambi di programmazione per i mesi di luglio e agosto 2023 di Upas.

Quando si ferma Un posto al sole estate 2023

Un Posto al sole va in vacanza ad agosto, come sempre da tanti anni a questa parte. Solitamente, la pausa di programmazione è prevista per le due ultime settimane del mese.

La soap non dovrebbe andare in onda dal 14 al 25 agosto 2023, per poi riprendere con la programmazione lunedì 28 agosto.

Un bel regalo per i fan di Upas ad agosto

Un posto al sole sarà in vacanza, ma su Rai 3 dovrebbero arrivare degli episodi speciali che riassumono le storie più belle ed emozionanti della soap opera. Per i telespettatori sarà come sfogliare un prezioso album di ricordi.

Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della Rai, ma pare che queste puntate arrivino proprio per sostituire la soap opera che andrà in pausa per un paio di settimane. Manca comunque un mese prima dello stop estivo di Upas e sono ancora tante le trame aperte in attesa di una soluzione, in primis quella che riguarda le indagini di Marina e Silvana su Lara e il piccolo Tommy.

A complicare le cose è stata anche Serena, che ha messo al corrente Roberto del comportamento piuttosto strano di Ida nei confronti di Tommy. Ferri ha subito chiesto spiegazioni a Lara e questo sarà il primo gradino verso la scoperta della realtà..

Un posto al sole cambio programmazione settimana 17-20 luglio 2023

Prima della pausa estiva, è previsto un altro cambio di programmazione per Un posto al sole con la puntata del 21 luglio che risulta sospesa e un anticipo con un doppio episodio giovedì 20.

Occhio a questa data, perché nel doppio appuntamento con Upas Marina porterà le prove a Roberto riguardo alle bugie di Lara su Tommy. Marina, infatti, grazie ai preziosi dettagli che le ha fornito Silvana sulle lenzuola sparite nel periodo nel quale Lara era ospite da Roberto per la sua gravidanza, scoprirà tutta la verità.