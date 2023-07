Settimana avvincente quella che Un posto al sole regalerà ai suoi spettatori. La soap opera napoletana non sarà in onda venerdì 21 luglio, per cui i personaggi di Palazzo Palladini osserveranno un giorno di pausa. Le Anticipazioni Tv dal 17 al 20 luglio rivelano che ne accadranno di cotte e di crude.

Ormai sospettosa sulla reale paternità di Tommaso, Marina porterà avanti le sue indagini mentre Lara approfitterà del ritorno di Cristina. La bambina, però, avrà a che fare con la sua prima delusione d'amore, che finirà per scombussolare il rapporto con Jimmy.

Problemi in agguato per il figlio di Rosa, che finirà per mettere mano su un oggetto estremamente pericoloso appartenente allo zio Eduardo. Intanto fra Samuel e Micaela accadrà qualcosa che scuoterà il rapporto del ragazzo con Speranza.

Anticipazioni di Un posto al sole, dal 17 al 20/7: Manuel si impossessa di un'arma

Ultimamente Manuel ha iniziato ad avvicinarsi sempre più a suo zio Eduardo, finendo per ritrovarsi in grossi guai. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che il ragazzino finirà per sbirciare all'interno dell'enorme borsa di Sabbiese, trovandoci un mucchio di armi da fuoco. Manuel nasconderà una pistola sotto al letto.

Clara e Eduardo invece si allontaneranno.

Nel frattempo Rosa tirerà un sospiro di sollievo, ignara che il pericolo è in agguato, pronto a colpire nuovamente.

Cresce il feeling fra Giulia e Luca

Giulia accoglierà Luca alla Terrazza. Quest'ultimo lascerà l'appartamento di Michele dopo aver accettato la proposta della sua amica e questa vicenda finirà per rendere il primario del San Filippo e la signora Poggi ancora più affiatati di prima.

Renato storcerà il naso davanti a questa novità e non esiterà a confidare al suo amico Raffaele del fastidio che prova.

Fra Samuel e Micaela succederà qualcosa di grosso, ma visto che Guido e Mariella non ne saranno al corrente, esorteranno la nipote Speranza a chiarire col fidanzato, pensando che i due abbiano avuto soltanto una brutta discussione.

Mentre Samuel indagherà sui propri sentimenti, le gemelle si interrogheranno sul periodo sentimentalmente felice che sta vivendo Micaela.

Una proposta strana di Bice spingerà Mariella a invitare Salvatore e Bufalotto a Ischia, in modo da far venire la loro relazione alla luce del sole. Il vigile, però, rifiuterà l'invito e, sconfortato, sarà consolato da Guido.

Un posto al sole spoiler: Eugenio coinvolto da Lucia, Renato in crisi

Problemi insormontabili per Viola e Eugenio. I due sembreranno giunti alla fine del rapporto, al punto che il magistrato si intratterrà ancora di più con la sua collega Lucia, specie quando lei gli chiederà aiuto per investigare sui nuovi clan del centro storico. Più tardi sarà Raffaele a portare un po' di tranquillità fra Eugenio e sua moglie Viola, ma quanto durerà?

Spazio all'amore giovanile nelle prossime puntate di Upas. Il ritorno di Cristina a Palazzo Palladini manderà in visibilio Jimmy, ma la ragazzina non sembrerà più provare interesse nei suoi confronti. Sarà così che il figlio di Niko non esiterà a chiedere consiglio a nonno Renato, che però non ne azzecca una. E mentre i due bambini affronteranno la loro prima crisi d'amore, Renato piomberà in un periodo negativo. Ci penserà il figlio Niko, con la sua vicinanza, a confortarlo.

Marina pronta a provare la vera paternità di Tommaso

Marina Giordano non si arrenderà con le sue indagini e cercherà di capire che cosa sia accaduto fra Lara e Silvana. La donna sarà sempre più convinta che Tommaso non sia il figlio di Roberto Ferri e sarà pronta a dimostrarlo con delle prove concrete. Intanto Martinelli sfrutterà la presenza della figlia di Roberto per cercare di avvicinarsi ancora di più all'uomo.