Quest'anno Un posto al sole andrà in pausa dal 12 al 27 agosto. C'è grande attesa per i prossimi episodi dal momento che il cerchio si sta stringendo sempre più intorno a Lara. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 24 al 28 luglio rivelano che Marina, grazie all'aiuto di Silvana, inizierà a raccogliere delle prove per smascherare Martinelli.

Nel frattempo ci sarà spazio anche per altre storyline. Giulia e Luca noteranno l'ostilità di Renato Poggi nei loro confronti, mentre Manuela capirà che le vacanze potranno offrirle una nuova possibilità per riavvicinarsi a Niko.

Per finire occhio a Mariella, che farà di tutto per aiutare il suo amico Cerruti perennemente sofferente per amore.

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 luglio: Lara sta per essere scoperta?

C'è grande attesa per le puntate 6246 e 6247 che andranno in onda rispettivamente lunedì 24 e martedì 25 luglio, in quelle date è prevista la comparsa della dottoressa Picone (Debora Mattiello). Quest'ultima è stata la ginecologa di Lara (Chiara Conti) ed è una delle poche persone a essere a conoscenza del segreto di quest'ultima.

Le anticipazioni rivelano che Marina (Nina Soldano) e Silvana (Anna D'agostino) stringeranno un insolito sodalizio per cercare delle prove che incastrino Martinelli. Alcuni rumor sembrano suggerire che qualcosa andrà storto, tuttavia occorrerà attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Manuela cerca Niko, Renato si mostra ostile a Giulia e Luca

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Manuela (Gina Amarante) scorgerà la possibilità di passare del tempo insieme a Niko (Luca Turco) e coglierà questa occasione per potersi riavvicinare all'ex.

Nel frattempo a Palazzo Palladini si consumerà un piccolo dramma.

Renato (Marzio Honorato) eviterà di polemizzare in modo diretto, tuttavia si mostrerà sempre più insofferente nei confronti di Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore). Questi ultimi, di conseguenza, percepiranno chiaramente l'ostilità di Poggi senior e si sentiranno profondamente a disagio.

Un posto al sole, puntate dal 24 al 28 luglio: Mariella prova a scuotere Salvatore

Salvatore (Cosimo Alberti) si troverà ad attraversare l'ennesima crisi sentimentale a causa di Castrese. Mariella (Antonella Prisco), vedendo il suo migliore amico in estrema difficoltà, deciderà di intervenire in suo aiuto.

Le anticipazioni rivelano che la vigilessa proverà in tutti i modi a scuotere Sasà, ma con scarsi risultati. Tuttavia, proprio quando tutto sembrerà ormai perduto, un incontro del tutto inatteso potrebbe restituire nuovamente il sorriso a Cerruti