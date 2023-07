Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda il 6 luglio 2023 alle 20:50 su Rai3, raccontano che Rossella metterà da parte Nunzio e si concentrerà solo sul suo lavoro, intenta più che mai a far cambiare idea a Luca sul suo conto. Il loro bacio dunque non ha avuto nessun senso? A proposito di Nunzio, non gli mancheranno le occasioni per conoscere nuove ragazze. Una di queste potrebbe fare colpo su di lui, se solo riuscisse a voltare pagina una volta per tutte. Nel frattempo, Ida continuerà a sperare di aver conquistato la fiducia di Roberto, così da poter stare accanto a Tommy.

Lara la appoggia, anche se il suo unico obiettivo è quello di tenerla a bada. La furba Martinelli accorcerà ulteriormente le distanze con Ferri. Viola, invece, non avrà alcuna voglia di restare accanto a Eugenio e di passare del tempo da sola con lui: è la fine del loro matrimonio?

Anticipazioni Un posto al sole: Rossella tiene distante Nunzio

Ferri sarà insospettito dal comportamento di Ida e i suoi dubbi potrebbero giocare a sfavore di Lara e del suo piano. Inoltre, Ferri non capisce come mai Lara tenga così tanto ad assumere proprio quella ragazza polacca, che non può nemmeno immaginare chi sia. Alla fine, Roberto ha accettato di tenere Ida in prova, per poi prendere una decisione definitiva.

Intanto, Nunzio si rende conto di essere corteggiato da molte ragazze e non si esclude che una di questa possa fargli perdere la testa. Ma cosa ne sarà del bacio con Rossella? Al momento nulla, visto che Ross sarà impegnata a far cambiare idea a Luca in merito alla sua preparazione professionale.

Un posto al sole trame: Lara alla conquista di Roberto

Lara non ha perso tempo per proporre a Ferri di dormire da lei, con la solita scusa di stare accanto a Tommy. Roberto ha rifiutato, dicendole che il giorno seguente sarebbe dovuto andare a lavorare. Il suo rifiuto non fermerà di certo Lara, che continuerà a portare avanti il suo folle piano.

Marina sarà come sempre distante e ciò non farà altro che far guadagnare terreno alla sua rivale.

Trame Un posto al sole: Viola rifiuta Eugenio

La crisi di coppia tra Viola ed Eugenio non accenna a migliorare. Eugenio non capirà come mai sua moglie sia così distante e soprattutto si rifiuti di passare del tempo da sola con lui. La situazione prenderà una piega inaspettata molto presto. infine, ci sarà una lite furibonda tra Roberto e Marina che darà l'occasione a Lara di fare un ulteriore passo avanti.

Stando alle anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 luglio 2023 ci sarà però un improvviso rimescolamento delle carte, quando Silvana avrà modo di parlare con Marina riguardo Lara e gli strani comportamenti di quando era a suo servizio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50. Le repliche sono disponibili su RaiPlay.