Cosa succederà nella prossima stagione di Uomini e donne in programma da settembre in poi su Canale 5? Chi ci sarà nel cast del seguitissimo talk show dei sentimenti di Maria De Filippi?

Sono queste le domande che si pongono gli appassionati del programma, a distanza di poco più di un mese dall'inizio delle nuove registrazioni.

I colpi di scena non mancheranno e, intanto, a colpire sono alcune frasi sospette di Gemma Galgani, la storica dama torinese del programma di Canale 5.

Le prime anticipazioni su Uomini e donne: ecco cosa succederà a settembre

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne rivelano che il programma sarà in onda da lunedì 11 settembre, come sempre alle 14:45.

Anche quest'anno verrà riproposta la formula che prevede il mix (vincente) tra trono classico e trono over: i giovani protagonisti del talk show si affiancheranno così ai protagonisti senior, tutti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

Una delle novità di questa edizione, inoltre, potrebbe essere legata ad una rubrica dedicata al mondo degli animali: Maria De Filippi e i suoi autori potrebbero decidere di dare spazio agli amici a quattro zampe, per sensibilizzare il pubblico alle adozioni presso i canali.

Gemma Galgani fa la misteriosa sul ritorno a U&D

Ma chi saranno i protagonisti della trasmissione Mediaset? Le anticipazioni su Uomini e donne di settembre rivelano che tra i nomi in bilico spicca quello di Gemma Galgani.

La dama torinese, presente in studio da oltre un decennio e sempre alla ricerca del suo principe azzurro, non sarebbe ancora certa al 100%.

E, come se non bastasse, in questi giorni Gemma ha fatto la misteriosa sui social, postando un messaggio criptico su quello che potrebbe essere il suo futuro nello show.

"Penso, osservo, valuto", ha scritto la dama del trono over che a quanto pare starebbe prendendo delle decisioni importanti.

Possibile che, dopo svariati anni, decida di rinunciare alla sua presenza fissa nel cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi?

Ida Platano fuori dal cast di Uomini e donne 2023/2024

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni di settembre rivelano che in studio sicuramente non ci sarà Ida Platano.

Nei mesi scorsi, infatti, si erano diffuse diverse voci legate ad un possibile approdo della dama siciliana nel cast della trasmissione, questa volta come "consigliera" a bordo campo al fianco di Gianni e Tina.

Alla fine, però, non sarà così: Ida risulta fuori dal cast fisso della nuova stagione di Uomini e donne, ma non si esclude che possa riaffacciarsi in studio per raccontare l'evolversi della sua relazione con Alessandro Vicinanza.