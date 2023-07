Federico Nicotera, dopo la fine della storia d'amore con Carola, nata nello studio di Uomini e donne, cambia look e va in vacanza.

Sono passate un po' di giorni da quando le strade dei due giovani si sono interrotte e ormai sembra inutile sperare in un ritorno di fiamma. A distanza di qualche settimana dalla rottura, Federico si è mostrato nuovamente sui social: l'ex tronista si è concesso una vacanza con gli amici a Ibiza e per l'occasione ha anche cambiato look.

Cambio look per Federico e vacanza da single dopo l'addio definitivo con Carola

Nelle nuove foto social Federico si è mostrato ai fan con delle treccine intento a prendere il sole in spiaggia, con tanto di fisico scolpito messo in bella mostra.

L'ex tronista non ha perso tempo e dopo l'addio con Carola si è subito concesso la sua prima vacanza da single, dimostrando di volersi lasciare alle spalle il passato ed essere pronto a voltare pagina. La reazione dei fan a questo post su Instagram non è stata delle migliori.

I fan sbottano contro l'ex tronista Federico Nicotera: 'Ha già dimenticato Carola'

In tanti hanno puntato il dito contro l'ex tronista di Uomini e donne, sostenendo che avrebbe dimenticato in fretta e furia la storia d'amore vissuta con Carola in questi mesi di permanenza fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi.

"Carola già dimenticata nel giro di pochi giorni, menomale che diceva di essere super innamorato", ha scritto un utente lanciando una frecciatina all'ex tronista.

"È stato un falso, se sono vere le voci che girano sul suo conto direi che ha solo ingannato e preso in giro Carola", ha scritto ancora qualcun altro.

"Menomale che stavano progettando il loro futuro di coppia. A quanto pare lui, dopo poche settimane dalla rottura, ha già voltato pagina e prenotato un viaggio da solo con gli amici", ha scritto ancora un altro commentatore sui social.

Per tale motivo in tanti sperano che, nella prossima edizione di Uomini e donne, Carola possa avere la possibilità di rimettersi in gioco e diventare così una delle troniste del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.