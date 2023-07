Carola e Federico si sono rivisti dopo la rottura definitiva annunciata sui social qualche settimana fa. La coppia nata quest'anno a Uomini e donne, sta continuando a tenere banco sul web e sui social, con un video che ha fatto già impazzire i fan.

Sì, perché i due si sono incontrati nuovamente dal parrucchiere e, ovviamente, non è mancato un po' di imbarazzo nel momento in cui si sono ritrovati insieme dopo la separazione.

L'addio tra Federico e Carola di Uomini e donne

Nel dettaglio, Carola e Federico sono stati i due protagonisti più amati dell'ultima edizione di Uomini e donne, dove hanno tenuto banco con la loro storia d'amore che sembrava essere destinata a lungo.

Alla fine, però, dopo soli tre mesi di frequentazione la coppia ha scelto di interrompere la convivenza e intraprendere due strade differenti. Un addio spiazzante che ha sorpreso moltissimo i fan della coppia: i due, però, pur chiedendo ai loro sostenitori di rispettare la privacy e questo momento delicato, hanno preferito non svelare troppi dettagli sul perché di questa rottura definitiva.

Ma in queste ultime ore c'è stato un colpo di scena inatteso che ha nuovamente spiazzato e sorpreso i fan della coppia nata in televisione.

Carola e Federico si rivedono dopo la rottura definitiva fuori da Uomini e donne (video)

Federico e Carola si sono ritrovati insieme dal parrucchiere, come testimonia una diretta social realizzata questo martedì pomeriggio.

I due si sono così rivisti, dopo quasi un mese da questa separazione sofferta e dolorosa e tra i due non manca un po' di imbarazzo.

In tanti si sarebbero aspettati di vederli abbracciarsi o quanto meno salutarsi dopo questo incontro speciale dal parrucchiere, ma così non è stato. Tra i due c'è stato un po' di gelo che non li ha portati a salutarsi, nonostante la presenza dei fan che li stavano seguendo dal profilo social del parrucchiere.

ma sono tornati i nicotelli? così, de bottopic.twitter.com/EYeO9YBPSq — Paola. (@Iperborea_) July 11, 2023

Carola approda a Uomini e donne come nuova tronista? I fan sperano di sì

Nessun ritorno di fiamma, quindi, per i due giovani protagonisti di Uomini e donne, tornati nuovamente alle loro vite di sempre dopo la separazione definitiva.

Intanto, in vista della prossima stagione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi in onda da settembre in poi su Canale 5, circolano indiscrezioni legate ad un possibile approdo di Carola nel cast.

A quanto pare, infatti, l'ormai ex fidanzata di Federico potrebbe conquistare il ruolo di tronista in studio e in tal modo rimettersi in gioco per cercare di trovare la sua vera anima gemella, per la gioia dei tantissimi fan che fanno il tifo per lei e sperano di rivederla davvero in trasmissione.