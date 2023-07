Nuove indiscrezioni sui tronisti di Uomini e donne che si metteranno in gioco dal prossimo settembre in trasmissione.

Tra i nomi gettonati spicca quello di Carola, la ragazza reduce dalla fine della storia d'amore con Federico Nicotera. Situazione diversa, invece, per Alice Barisciani: pur essendosi candidata per il trono, i fan social del programma sperano di non rivederla in studio a settembre.

Nuovi tronisti Uomini e donne settembre: spicca il nome di Andrea Foriglio

Tra i nuovi tronisti di Uomini e donne 2023/2024 potrebbero esserci degli ex volti che hanno già partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi in passato.

Tra i nomi emersi vi è quello di Andrea Foriglio, l'ex corteggiatore di Nicole che è stato scartato dalla tronista al rush finale del suo percorso.

Andrea ha ammesso che, in fondo, non rifiuterebbe tale proposta da parte di Maria De Filippi, dato che gli permetterebbe di farsi conoscere ancora meglio dal pubblico di Canale 5.

Carola ritorna come nuova tronista a Uomini e donne?

Sempre dal mondo degli ex protagonisti di Uomini e donne spicca il nome di Carola Viola Carpanelli, l'ex corteggiatrice di Federico Nicotera, nonché scelta finale del tronista.

La loro storia d'amore non ha dato i frutti sperati e tre mesi dopo la scelta finale si sono ritrovati a dirsi addio definitivamente, intraprendendo due strade differenti.

In vista della prossima stagione del talk show dei sentimenti di Canale 5 Carola potrebbe tornare a mettersi in gioco, questa volta però vestendo i panni di protagonista assoluta del programma.

Un arrivo che non passerebbe inosservato, dato che Carola è uno dei personaggi più amati tra quelli che usciti dal cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Tra coloro che si sono candidati per il trono spicca il nome di Alice Barisciani, l'ex corteggiatrice di Federico Nicotera che si è beccata un sonoro rifiuto alla scelta finale del tronista.

Alice pronta per il trono di Uomini e donne, ma viene rifiutata dai fan social

In una recente intervista la ragazza ha ammesso che le farebbe piacere poter tornare in trasmissione a settembre come tronista e rimettersi in gioco.

Peccato, però, che i fan social non abbiano apprezzato questa ipotesi e in tanti hanno ammesso di augurarsi che ciò non accada, e che la padrona di casa dia questa opportunità ad altri volti.

"Alice sul trono? Per carità, la trasmissione diventerebbe un sonnifero letale per gli spettatori", ha scritto un commentatore sui social.