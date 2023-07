Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne del prossimo settembre? Chi sarà scelto dalla produzione del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi?

È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan e spettatori del programma Mediaset, pronto a tenere banco per tutta la durata della stagione televisiva 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e, tra le candidate in lizza per la nuova stagione, spicca anche il nome di Alice Cervi, tra le corteggiatrici di una delle passate edizioni del dating show di Canale 5.

Maria De Filippi pronta per la nuova stagione di Uomini e donne e anticipa il ritorno in tv

Nel dettaglio, Maria De Filippi e la sua squadra di autori stanno già lavorando alla prossima edizione di Uomini e donne, confermatissimo nel pomeriggio di Canale 5.

La prima puntata di U&D è in programma per lunedì 11 settembre [VIDEO]: un ritorno anticipato rispetto a quella che doveva essere la data iniziale, che permetterà così alla conduttrice di sfidare fin da subito i programmi del daytime pomeridiano di Rai 1.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis i nomi dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco dal prossimo settembre per cercare la loro anima gemella in televisione.

Nuovi tronisti Uomini e donne settembre: in lizza anche Alice Cervi

Secondo le indiscrezioni di queste settimane, la conduttrice potrebbe decidere di puntare su un volto già noto al pubblico della talk show dei sentimenti, pescandolo tra i prendenti delle passate stagioni.

Tra i nomi in lizza, al momento, spicca quello di Alice Cervi ben nota al pubblico della trasmissione di Canale 5 per la sua partecipazione ad una delle edizioni trasmesse qualche anno fa.

La ragazza, infatti, fu tra le corteggiatrici di Davide Donadei e lasciò un buon ricordo nel cuore degli spettatori, molti dei quali sperano di poterla rivedere per davvero in trasmissione.

Carola e Carlo Alberto tra i papabili tronisti di Uomini e donne

E poi ancora, un altro nome attualmente in lizza come possibile tronista a Uomini e donne 2023/2024 è quello di Carola Viola Carpanelli, l'ormai ex fidanzata di Federico Nicotera.

In questi giorni, Carola è riapparsa splendente più che mai sui social, dove ha mostrato ai fan il suo cambio look e i fan si augurano che possano essere di buon auspicio per un nuovo inizio a settembre.

Tra i nomi gettonati vi è anche quello di Carlo Alberto Mancini, il corteggiatore che aveva conquistato il cuore del pubblico e della tronista Nicole. La love story tra i due, però, è finita poche settimane dopo la fatidica scelta e adesso Carlo potrebbe avere una seconda chance dalla produzione del talk show.