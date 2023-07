Anche se manca dagli studi di Uomini e donne da qualche mese, Pinuccia Della Giovanna continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. In questi primi giorni di luglio, infatti, la dama ha pubblicato una canzone inedita con il quale ha esordito nel mondo della musica: il tema trattato nel testo è l'amore a qualsiasi età.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Nell'attesa che Uomini e Donne riparta con le prime registrazioni tra il 28 e il 31 agosto, i fan stanno commentando quello che stanno facendo i personaggi più discussi del cast durante le vacanze.

Una delle protagoniste più discusse del Trono Over, ad esempio, in questi giorni ha rilasciato un brano inedito che ufficializza il suo debutto nel mondo della musica.

Pinuccia Della Giovanna, la signora di Vigevano che in televisione si era innamorata di Alessandro Rausa non venendo corrisposta, è diventata "cantante", o meglio ha prestato la voce ad un pezzo movimentato e che parla della possibilità di innamorarsi a qualsiasi età.

Già nei mesi scorsi si era vociferato del possibile ritorno della dama in una nuova veste e oggi, 11 luglio, in rete ha cominciato a circolare l'audio del "tormentone" della storica antagonista di Tina Cipollari.

Possibile rientro a Uomini e Donne dopo l'estate

Prima che Maria De Filippi decidesse di allontanarla dal Trono Over, Pinuccia è stata una protagonista assoluta di Uomini e Donne e il pubblico un po' la rimpiange.

Gli spettatori si erano affezionati sia al corteggiamento della 81enne ad Alessandro Rausa che alle vivaci discussioni che la stessa aveva con Tina Cipollari quasi in ogni puntata: la scorsa primavera, però, la presentatrice del dating-show ha invitato la signora di Vigevano a non tornare più in studio per il bene di tutti, soprattutto quello del cavaliere del quale si era innamorata.

Oggi, nell'attesa che ripartano le registrazioni del format (le prime sono fissate per l'ultima settimana di agosto, salvo cambi di programma), Della Giovanna torna al centro dell'attenzione per la nuova avventura che ha intrapreso: prestare la voce ad un inedito che dovrebbe intitolarsi "Canzone di Pinuccia".

Esordio anticipato per Uomini e Donne

Molti fan di Uomini e Donne si augurano che Maria De Filippi possa decidere di dare un'altra possibilità a Pinuccia, magari facendosi promettere che non infastidirà più Alessandro davanti alle telecamere (questo è il motivo principale per il quale la 81enne è stata allontanata). Una parte di pubblico, infatti, spera che la signora di Vigevano possa far parte del cast 2023/2024 del dating-show che riprenderà la sua regolare programmazione lunedì 11 settembre, con una settimana d'anticipo rispetto al previsto.

Gli spoiler che trapeleranno dalle registrazioni di fine agosto, inoltre, sveleranno i nomi di dame, cavalieri e tronisti della prima parte di stagione: per quanto riguarda il Trono Over, nel parterre dovrebbero esserci sia volti già noti (Riccardo, Armando, Gemma e Roberta) che new entry pronte a ritagliarsi uno spazio importante nelle varie puntate.

Sul fronte giovani, invece, è ancora tutto da decidere: la redazione sarà chiamata a scegliere quattro ragazzi single che hanno davvero intenzione di trovare l'anima gemella. Quasi tutte le coppie che si sono formate all'interno degli Elios in questi anni, infatti, sono "scoppiate" e i telespettatori iniziano a non credere più né alla buonafede di chi è sul trono né in quella di chi li sceglie nonostante abbiano palesi ambizioni televisive o da influencer.