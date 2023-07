Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 10 al 14 luglio rivelano che Rosa litigherà furiosamente con Eduardo in merito al borsone che lui le ha fatto nascondere in casa, ma non è tutto. In seguito infatti il piccolo Manuel si troverà in grave pericolo a causa delle azioni dello zio.

Nel frattempo Viola, trovandosi di fronte a Eugenio ubriaco e disperato, sarà costretta a confessargli che la loro relazione è in grave crisi.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 luglio: Rosa vuole liberarsi del borsone

Dopo avere accettato di nascondere il borsone con le armi di Eduardo (Fiorenzo Madonna), Rosa (Daniela Ioia) verrà assalita dai sensi di colpa per essersi resa complice di un crimine.

Le anticipazioni rivelano che quest'ultima deciderà di affrontare suo fratello perché vorrebbe sbarazzarsi della sacca che il boss le ha fatto nascondere in casa. Non è chiaro cosa si diranno i due, ma Sabbiese non sarà affatto d'accordo con i propositi di Rosa e i due avranno così un diverbio acceso.

Nel frattempo Damiano (Luigi Renda) sarà sempre più preoccupato per l'influenza negativa che potrebbe avere il cognato su suo figlio Manuel (Manuel D’Angelo) e a quanto pare i suoi timori saranno più che fondati.

Manuel è in pericolo

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Manuel si troverà in una situazione molto pericolosa a causa dello zio Eduardo. Purtroppo non vengono forniti altri dettagli che consentano di capire cosa accadrà, ma si possono fare alcune ipotesi.

Il bambino potrebbe forse trovare il borsone con le armi in casa, in modo casuale. Qualunque cosa accadrà questa storyline è destinata a mettere in luce quanto possa essere pericoloso Eduardo per la sua famiglia.

un posto al sole, puntate dal 10 al 14 luglio: Eugenio si ubriaca e affronta Viola

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) organizzeranno un tranquillo pranzo con Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin), per discutere della vacanza, ma la situazione prenderà una piega imprevista.

Bruni, infatti, si mostrerà svogliata e annoiata mettendo a disagio tutti gli altri, compreso il marito.

In seguito la donna si confiderà con Raffaele (Patrizio Rispo) a cui rivelerà di essere chiusa in una relazione monotona. Nel frattempo Nicotera, deluso dal comportamento della moglie, si prenderà una sbronza e chiederà alla moglie di essere sincera. Dinanzi all'insolito comportamento del marito, Viola deciderà di rivelargli che il loro matrimonio è ormai in crisi.