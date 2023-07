Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera Un posto al sole. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla preoccupazione di Rosa, su Manuel, che prenderà una pistola dal borsone dello zio, sul trasferimento di Luca alla Terrazza, sui malesseri di Renato, sui sospetti di Marina e sul piano ideato da Mariella per far incontrare Bufalotto e Sasà.

Samuel litiga con Speranza

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Manuel scoprirà a casa della madre il borsone pieno di armi lasciato lì dallo zio.

Imprudentemente, il bambino prenderà una delle pistole e la nasconderà nella sua stanza all'insaputa di Rosa. Giulia darà il benvenuto a Luca alla Terrazza. Dopo di che i due inizieranno la loro convivenza in maniera del tutto naturale ed empatica. Renato lo verrà a sapere e confiderà a Raffaele di essere molto infastidito all'idea che la moglie viva sotto lo stesso tetto di Luca. Non sapendo cosa è successo realmente fra Samuel e Micaela, Guido e Mariella tenteranno di convincere Speranza a fare il primo passo nei confronti del fidanzato dopo una brutta litigata. Nel frattempo, Samuel tenterà di capire quali sono i suoi sentimenti, mentre le sorelle Cirillo non riusciranno a spiegarsi il motivo per il quale Micaela sia così felice.

Eugenio si avvicina a Viola

Eduardo e Clara inizieranno a soffrire particolarmente la loro separazione. Rosa si convincerà che il fratello non sia più un pericolo per loro, ma le cose non stanno veramente così. Spinto dalla crisi che ha coinvolto il suo matrimonio con Viola, Eugenio farà sempre più affidamento su Lucia nel lavoro, avvicinandosi a lei.

Più tardi, un'iniziativa di Raffaele finirà per far riavvicinare il procuratore alla moglie. Jimmy sarà felicissimo all'idea che Cristina stia arrivando al palazzo. Dopo l'arrivo di quest'ultima, il bambino noterà le poche attenzioni che l'amichetta gli rivolge e chiederà aiuto a Renato che lo consiglierà malissimo. Approfittando della presenza di Cristina, Lara cercherà di riavvicinarsi a Roberto.

Nel frattempo, Marina si convincerà che Tommaso non sia figlio di suo marito e tenterà in tutti i modi di trovare le prove per dimostrarlo.

Bice proporrà a Mariella qualcosa di veramente insolito. Più tardi, quest'ultima chiederà a Sasà di invitare Bufalotto ad Ischia per convincerlo ad uscire allo scoperto. Il giovane però non accetterà l'offerta e Guido sarà costretto a consolare Sasà. Dopo aver saputo da Raffaele che il padre sta attraversando un periodo difficile, Niko deciderà di riavvicinarsi a Renato.