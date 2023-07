Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle anteprime degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 luglio, Lara riuscirà nel suo intento di far allontanare Roberto e Marina [VIDEO]. Inoltre il matrimonio tra Eugenio e Viola risulterà essere compromesso, mentre Castrese confesserà a Mariella di essere omosessuale.

Giulia alimenta involontariamente l'insofferenza di Rosa

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 3 luglio, dopo essersi confrontato con Sabbiese, Alberto parlerà con Clara.

Quest'ultima rifletterà su quale sia la scelta migliore da compiere per lei e suo figlio. Intanto Eduardo, Rosa e Clara potrebbero trovarsi in difficoltà con la legge a causa di un'operazione di polizia. Inoltre Marina e Ferri si troveranno sempre più su posizioni divergenti. Lara proseguirà a portare avanti i suoi piani contro Ida, che però sarà determinata a riprendersi Tommaso. Mariella invece crederà che Bufalotto possa essere Castrese e comincerà ad investigare.

Nell'episodio di martedì 4 luglio, nonostante Ida continui ad essere una minaccia concreta, Martinelli non mancherà di tentare di riavvicinarsi a Roberto. Nel frattempo Giulia suo malgrado aumenterà l'insofferenza di Rosa. In tutto questo Curcio parlerà con Palladini e la donna mediterà se non sia più giusto interrompere la frequentazione con Eduardo.

Castrese invece comprenderà che è giunto il momento di raccontare la verità.

Lara convince Ida a fare da baby sitter a Tommaso

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 5 luglio, Lara è riuscita nel suo intento di dividere ulteriormente Giordano e Ferri. Martinelli è arrivata pure a convincere Ida che la cosa migliore è quella che lei sia la nuova baby sitter di Tommaso.

Intanto Rosa proverà a supportare il fratello. Inoltre Castrese cederà alle pressioni di Mariella e le confesserà di essere omosessuale.

Nella puntata di giovedì 6 luglio, Viola fuggirà in ogni modo da tutte le occasioni di stare da sola con Eugenio. Quest'ultimo si renderà conto del comportamento strano della moglie e non tollererà più la situazione.

In tutto questo Marina sarà sempre più certa di tenere distante Ferri dalla sua vita, mentre Renato uscirà finalmente dall'ospedale. Luca invece si avvicinerà a Giulia, ma proseguirà nell'umiliare Rossella sul posto di lavoro.

Silvia e Michele in ansia per Rossella

In base agli spoiler di venerdì 7 luglio, Silvia e Michele non potranno che essere in ansia per la loro figlia, a causa del suo rapporto burrascoso con il primario. Rossella però troverà la vicinanza in Ada, la quale però non mancherà di mostrare interesse per Nunzio. Infine il legame tra Eugenio e Viola risulterà irrimediabilmente compromesso ed il loro divorzio sembrerà ormai cosa certa.