Un posto al sole non andrà in onda venerdì 21 luglio, ma giovedì 20 ci sarà un doppio episodio. Le anticipazioni delle puntate, in onda la settimana dal 17 al 20 rivelano che Marina indagherà per scoprire il motivo dell'ostilità di Lara verso Silvana. A quanto pare l'imprenditrice capirà che Tommy non è figlio di Roberto, tuttavia prima di agire avrà bisogno di prove tangibili.

Alla terrazza arriverà Luca De Santis ma Renato, a differenza di Giulia, non sarà affatto felice della novità. Brutte notizie per i sostenitori di Viola ed Eugenio, quest'ultimo infatti, dopo gli ultimi eventi, si avvicinerà sempre più alla pm Lucia Cimmino.

Nel frattempo il piccolo Manuel sarà in grave pericolo, dopo aver preso una pistola dal borsone di suo zio.

Per finire, Samuel tradirà Speranza con Micaela, mentre Mariella proporrà una vacanza ad Ischia a Castrese e Cerruti.

Lunedì 17: Giulia accoglie Luca alla Terrazza

Manuel (Manuel D’Angelo) sarà in pericolo, dopo aver trovato il borsone con le armi nascosto in casa da suo zio.

Giulia (Marina Tagliaferri) sarà al settimo cielo per l'imminente arrivo alla Terrazza di Luca (Luigi Di Fiore), ma Renato (Marzio Honorato) non condividerà affatto l'entusiasmo della sua ex. Poggi infatti riferirà tutti i suoi turbamenti al fidato Raffaele (Patrizio Rispo).

Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia), ignari del fatto che Samuel (Samuele Cavallo) abbia tradito Speranza (Mariasole Di Maio) con Micaela (Gina Amarante), spingeranno la nipote a fare pace con il suo fidanzato, dopo la tremenda lite della sera prima.

Martedì 18: Clara soffre per la fine del rapporto con Eduardo

Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Clara (Imma Pirone) soffriranno a causa della fine della loro relazione. Nel frattempo Rosa (Daniela Ioia) tirerà un sospiro di sollievo, convinta del fatto che la questione del borsone sia ormai risolta, ma in realtà il pericolo sarà tutt'altro che superato.

Giulia e Luca sembreranno tornati quelli di un tempo e tra loro si creerà una fortissima alchimia.

Samuel proverà a fare chiarezza sui propri sentimenti, mentre Manuela e Serena (Miriam Candurro) rimarranno meravigliate dall'inaspettata svolta "rosa" di Micaela.

Mercoledì 19: Lucia si avvicina ad Eugenio

Il rapporto tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) sembrerà ormai giunto al capolinea.

Il magistrato inizierà anche ad intrattenere rapporti sempre più stretti con la sua collega Lucia (Francesca Colapietro). A quanto pare quest'ultima chiederà a Nicotera di aiutarla nelle indagini contro il clan Sabbiese.

Nel frattempo il piccolo Manuel custodirà gelosamente, sotto al letto, una pistola sottratta dalla sacca di suo zio Eduardo.

Jimmy (Gennaro De Simone) sarà felicissimo per l'arrivo di Cristina (Camilla Cossu) a Palazzo Palladini. Tuttavia, dopo l'entusiasmo iniziale, il ragazzino noterà che la sua fidanzatina sta iniziando a snobbarlo. Deluso dai recenti sviluppi, il piccolo chiederà aiuto a nonno Renato, ma purtroppo l'uomo non sarà di grande aiuto con i suoi consigli.

Giovedì 20 (doppio episodio): Marina indaga su Lara

Marina (Nina Soldano) porterà avanti delle sue indagini personali, per capire il motivo di tanto risentimento di Lara (Chiara Conti) verso Silvana (Anna D'Agostino). L'imprenditrice Giordano intuirà che Tommy non è figlio di Roberto, tuttavia adesso la donna avrà bisogno di prove da esibire al marito. Nel frattempo Lara approfitterà della presenza di Cristina per giocare alla famiglia felice assieme a Ferri. Quanto alla figlia di Roberto, si troverà ad affrontare la sua prima "crisi sentimentale" con il suo fidanzatino Jimmy.

Raffaele riuscirà a far riavvicinare Viola ed Eugenio, grazie ad un astuto escamotage. Nel frattempo Niko (Luca Turco) deciderà di sostenere suo padre che sta vivendo un pessimo periodo dopo l'arrivo di Luca alla Terrazza.

Bice (Lara Sansone) farà un'insolita proposta a Mariella (Antonella Prisco). In seguito la vigilessa organizzerà una vacanza ad Ischia con Sasà (Cosimo Alberti) e Castrese (Peppe Romano), per spingere quest'ultimo a vivere liberamente la sua omosessualità, tuttavia quest'ultimo non sembrerà ancora pronto.

Venerdì 21: Un posto al sole non va in onda

Un posto al sole non andrà in onda per lasciare spazio alla nona tappa di Monaco della Diamond League di atletica leggera.