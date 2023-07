Un posto al sole su Rai 3 continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini anche nella settimana dal 3 al 7 luglio.

Le anticipazioni annunciano puntate importanti per la vita sentimentale di Rossella e Salvatore che arriveranno a un punto di svolta. La dottoressa Graziani, infatti, si lascerà andare nuovamente a un bacio passionale con Nunzio, mentre Salvatore potrà essere finalmente sincero con Mariella. La donna, infatti, riuscirà a far aprire Castrese che ammetterà di amare il vigile.

Anticipazioni Un Posto al sole: Mariella indagherà su Castrese

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 3 al 7 luglio raccontano che i riflettori saranno puntati su Castrese e Salvatore che continueranno ad amarsi di nascosto. Presto per i due innamorati tutto cambierà, perché Guido ha scoperto da loro relazione e ne ha parlato con Mariella. La donna in un primo momento non ha dato peso alle affermazioni di suo marito, ma deciderà di indagare per scoprire se suo nipote è Bufalotto. Mariella non esiterà a mettere con le spalle al muro Castrese che proverà a negare la sua relazione con Cerruti, ma alla fine cederà. L'uomo ammetterà di essere innamorato di Salvatore e si confiderà con Mariella, aprendo il suo cuore.

La donna sarà felice per la nuova coppia, ma inviterà il nipote a farsi coraggio e fare coming out, così come ha sempre desiderato Salvatore.

Anticipazioni settimana dal 3 al 7 luglio: Castrese sarà sincero con Mariella e Guido

Nelle puntate di Un Posto al sole dal 3 al 7 luglio, Castrese deciderà di essere sincero con Mariella dicendo di avere una storia d'amore con Cerruti.

Per l'uomo, tuttavia, lo scoglio da superare sarà la diffidenza della sua famiglia e in particolare di suo padre. Le paure di Castrese saranno ascoltate da Mariella e Guido che lo sproneranno a fare coming out, ma non sarà per niente facile convincerlo.

Per il momento è già stato fatto un grande passo per Salvatore che non dovrà più nascondersi con i suoi amici più cari.

Rossella e Nunzio si baceranno ancora

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella settimana dal 3 al 7 luglio in primo piano ci sarà anche Rossella. La ragazza vivrà come una sconfitta le difficoltà con il nuovo primario De Santis, ma parlarne con Riccardo non le servirà. Crovi, infatti, non riuscirà a dare alla sua fidanzata il giusto sostegno.

Rossella si avvicinerà molto all'infermiera Ada, che saprà ascoltarla e supportarla e tra loro nascerà una bella amicizia. La giovane dottoressa noterà anche che Ada ha un debole per Nunzio e non esiterà a combinare un appuntamento tra i due, ma Cammarota non sarà affatto felice.

Nunzio, al contrario, si arrabbierà molto con Rossella e tra loro nascerà una forte discussione. Il litigio tra i due amici sfocerà in un bacio passionale che farà vacillare ancora la vita sentimentale di Rossella.