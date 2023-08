Quando manca meno di un mese alla messa in onda della prima puntata di Amici 23, in rete sta circolando l'elenco dei professori che dovrebbero animare la nuova edizione. Giuseppe Candela fa sapere che solo tra i docenti di canto dovrebbe esserci una sostituzione: Anna Pettinelli al posto di Arisa. Riconfermati tutti gli altri insegnanti dell'anno scorso, a partire dai veterani Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Aggiornamenti sul corpo docente di Amici

Anna Pettinelli al posto di Arisa e Todaro rimane ad Amici: sono queste le ultime indiscrezioni che sono trapelate sul cast della prossima edizione del talent-show.

La prima puntata della stagione 2023/2024 sarà trasmessa in tv domenica 24 settembre (salvo cambi di programma stabiliti dalla rete), quindi manca poco meno di un mese al ritorno di uno dei format più amati dal pubblico.

Per tutta l'estate si è vociferato dell'imminente addio di Arisa alla commissione interna: l'artista avrebbe detto sì ad Antonella Clerici, che l'ha richiesta come giudice di The Voice Kids al posto dei Ricchi e Poveri.

In queste ore, inoltre, sul web sta circolando il nome di colei che dovrebbe sostituire la cantante a partire dal mese prossimo: Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare sull'esperienza di Anna Pettinelli, già professoressa della scuola negli anni passati.

Tanti ritorni e un solo addio ad Amici

Con il ritorno di Anna Pettinelli, andrebbe a ricomporsi la commissione interna di canto di due edizioni fa: alla speaker radiofonica, infatti, si aggiungono i riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Dovrebbe essere questo il "terzetto" di riferimento per i nuovi cantanti della scuola di Amici, quelli che saranno scelti nel corso del primo speciale di fine settembre.

Per quanto riguarda la categoria ballo, rispetto a due anni fa solo Veronica Peparini non figura nel gruppo di professori: salvo colpi di scena dell'ultima ora, tutti e tre i docenti della 22esima stagione torneranno in cattedra dopo le vacanze.

A seguire e supportare i futuri danzatori della classe, dunque, saranno: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Quest'ultimo sembrava a rischio fino a pochi giorni fa, ma da oggi sul web si parla solo di una sua riconferma per la terza edizione consecutiva.

Nessun ex allievo in cattedra ad Amici

Stando a quello che si dice in rete venerdì 25 agosto, i sei professori della 23esima edizione di Amici saranno: Zerbi, Cuccarini e Pettinelli per il canto, Celentano, Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

Nessuna indiscrezione, invece, è ancora trapelata sui ragazzi che potrebbero ottenere un banco alla prima puntata: gli aspiranti allievi della scuola, infatti, saranno scelti nel corso dello speciale con cui il talent-show tornerà in onda dopo le vacanze.

Ogni insegnante avrà la possibilità di arruolare nella propria squadra un numero limitato di cantanti o di ballerini, ai quali sarà consegnata la maglia da titolare.

Fino all'inizio della fase serale, però, tutti gli alunni saranno a rischio: sfide, gare e sostituzioni possono compromettere il percorso di ogni talento del cast, che ha l'obbligo di riconfermarsi tutte le settimane se vuole sperare di partecipare alle puntate in prima serata (previste per la primavera del 2024).

Il sempre più probabile ritorno di Anna Pettinelli nella commissione interna, di fatto smentisce i rumor che sono circolati di recente sulla promozione di alcuni ex al ruolo di docenti. Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giuseppe Giofrè ed Elena D'Amario non saranno tutor dei ragazzi come si è vociferato durante l'estate su molti siti.