Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai previste per l'autunno 2023 in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Imma Tataranni 3 nella fascia serale.

Torneranno anche Lea 2 e Un Professore 2 ma, per vederle in onda in prima visione assoluta, bisognerà attendere un po' di tempo dato che il debutto non è previsto a settembre.

Tra i titoli più attesi della stagione autunnale, spicca anche Noi siamo leggenda, la nuova Serie TV fantasy di Rai 2 con protagonisti diversi volti di Mare Fuori.

Imma Tataranni 3 apre la stagione: anticipazioni fiction Rai autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai della stagione autunnale, rivelano che ci sarà spazio per le nuove puntate di Imma Tataranni 3.

La serie tv poliziesca con protagonista Vanessa Scalera debutterà il 25 settembre in prima serata: complessivamente sono previsti quattro episodi per questa nuova attesissima stagione.

E così, spetterà ad Imma Tataranni aprire la nuova stagione delle fiction Rai, seguita poi da un altro titolo di grande successo.

Quando iniziano Cuori 2 e Blanca 2 su Rai 1

Trattasi di Cuori 2, la serie ambientata nel 1968 all'ospedale Molinette di Torino, all'avanguardia in cardiologia. Matteo Martari alias Alberto Ferraris e Pilar Fogliati alias Delia Brunello, saranno ancora i protagonisti della serie medical di Rai 1 in onda da domenica 1° ottobre in prime time.

Dal 5 ottobre, invece, torneranno gli appuntamenti inediti con Blanca 2: in questa nuova stagione la protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta, diventerà consulente ufficiale delle Forze dell'Ordine.

Sei le puntate previste per questo secondo capitolo della serie, dove Blanca sarà affiancata ancora dal fedele cane Linneo e dall'ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno.

Slittano Un professore 2 e Lea 2: anticipazioni fiction Rai autunno

La nuova stagione autunnale delle fiction Rai prevede anche il ritorno di Un professore 2, la serie con protagonista Alessandro Gassmann nei panni del docente di filosofia, Dante Balestra.

Per vedere in onda il nuovo capitolo, però, bisognerà attendere un po' più del previsto: il debutto della seconda serie slitta al 16 novembre e si ritroverà così a sfidare la seconda puntata settimanale del Grande Fratello.

Tra le fiction che slitteranno al tardo autunno, spicca anche Lea 2 - I nostri figli, la serie in quattro puntate con Anna Valle e Giorgio Pasotti.

La programmazione di Rai 2, invece, prevede il debutto di Noi siamo Leggenda, una nuova serie tv pensata per i teenager con un tocco di fantasy, diretta da Elia, su un gruppo di adolescenti problematici di Roma. La partenza è fissata per l'8 novembre e, nel cast della fiction, è prevista la presenza di diversi volti noti di Mare Fuori, tra cui Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas.