Buone notizie in arrivo per i fan di Beautiful. Nel corse delle puntate in onda a breve su Canale 5, Finn si risveglierà dal coma. La prima persona che il giovane vedrà sarà la sua madre naturale Sheila e a lei chiederà notizie di Steffy. Finn capirà sin da subito che qualcosa non va e si renderà conto che Sheila è fuori controllo e pericolosa.

Resta da capire anche che fine abbia fatto Lì. Dopo aver avuto un incidente d'auto cercano di sfuggire da Sheila: non si avranno notizie della donna.

Finn si risveglia dal coma e trova Sheila accanto a sé

La vicenda legata alla presunta morte di Finn sarà destinata a tenere con i fiato sospeso i fan di Beautiful ancora per un po'. Nel corso delle prossime puntate, il giovane medico riuscirà a risvegliarsi dal coma. Non sarà però ancora fuori pericolo. Accanto a lui troverà la madre naturale Sheila che si sta occupando di Finn dopo che Lì ha avuto un incidente d'auto, sfuggendo proprio dalla psicopatica Carter.

Finn al risveglio chiede notizie di Steffy a Sheila: anticipazioni Beautiful

Il primo pensiero di Finn, risvegliandosi dal coma, sarà per Steffy. Per questo domanderà notizie proprio a Sheila. La madre naturale di Finn però, gli mentirà, visto che non vorrà di nuovo finire dietro le sbarre.

Finn chiederà pure alla madre naturale di farlo ricoverare in ospedale, ben sapendo di non essere ancora fuori pericolo e di necessitare delle cure adeguate che solo una struttura sanitaria può offrirgli. Ma Sheila, ricercata dalla polizia, cercherà di prendere tempo. Finn sarà anche preoccupato per le sorti di Steffy e continuerà a fare domande a Sheila.

Finn capisce che Sheila è fuori controllo nelle nuove puntate di Beautiful

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Sheila sarà sempre più in difficoltà, dinnanzi alle domande del figlio. Pertanto, deciderà di far vedere a Finn il suo certificato di morte, facendogli quindi capire che tutti lo ritengono morto, anche Steffy.

Finn penserà di essere davanti a un brutto sogno ma alla fine realizzerà che é tutto vero e che lui é ufficialmente morto. Non solo, si renderà conto che Sheila è fuori controllo e molto pericolosa. A conferma del suo pensiero, ci saranno anche molte risposte confuse che gli darà la sua madre naturale, come ad esempio quelle riguardanti Steffy. La priorità per Finn, però, sarà quella di poter uscire da quella stanza. Riuscirà nel suo intento? Resta poi da capire che fine abbia fatto Lì, dopo essere stata vittima dell'incidente d'auto. Si sarà salvata? Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.