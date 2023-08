Nel corso delle puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5, Finn risvegliatosi dal coma [VIDEO], cercherà in tutti i modi di liberarsi di Sheila. L'uomo tenterà di fuggire ma la madre naturale riuscirà a fermarlo, iniettandogli una massiccia dose di tranquillante. Nel frattempo Steffy e tutti Forrester saranno ancora all'oscuro del fatto che Finn sia ancora vivo, ma sarà solo questione di tempo prima che vengano a saperlo.

Sheila tiene in ostaggio Finn nelle prossime puntate di Beautiful

Le puntate a cui assisteranno a breve i fan di Beautiful lasceranno tutti con il fiato sospeso a causa di Sheila Carter.

La donna infatti, continuerà a tenere in ostaggio il proprio figlio John Finnegan, nonostante lui l'abbia supplicata di portarlo in ospedale. Sheila non vorrà di nuovo finire in manette e deciderà quindi di non assecondare le sue richieste. Finn si renderà conto che sua madre naturale sia fuori controllo e vorrà in tutti i modi trovare un modo per riuscire a contattare Steffy e dirle che é ancora vivo.

Finn tenta di fuggire da Sheila: anticipazioni Beautiful

La situazione per Finn si complicherà ulteriormente nel momento in cui Sheila gli dirà che la sua madre adottiva Lì è morta in un incidente d'auto. Neppure Sheila è a conoscenza del fatto che la donna, invece, si sia salvata e che sia stata trovata da Bill Spencer.

All'oscuro di questo, Finn, credendo che Lì sia morta, cercherà di aggredire fisicamente Sheila. Il marito di Steffy non sopporterà più quella situazione di prigionia e vorrà fuggire a tutti i costi. Troverà la forza di alzarsi dal letto e con fare minaccioso si avvicinerà alla sua madre naturale.

Sheila blocca la fuga di Finn con una dose massiccia di tranquillante

Le anticipazioni di Beautiful, rivelano che a questo punto, Sheila riuscirà a bloccare l'ira del figlio, iniettandogli una dose massiccia di tranquillante.

Finn si accascerà nuovamente sul letto mentre Sheila riceverà la vista del suo fidato amico Mike Guthrie.

Quest'ultimo le rivelerà che sia la polizia che Ridge e Brooke gli avranno fatto un sacco di domande, sospettando che lui l'abbia aiutata a fuggire di prigione. Il cerchio intorno a Sheila comincerà a stringersi. Intanto, l'effetto del tranquillante comincerà a svanire e Finnegan comincerà a riprendere i sensi.

Finn continua a supplicare la madre di liberarlo: spoiler Beautiful

Ovviamente, Finn sarà ancora stordito da tutto il tranquillante somministratogli poco prima da Sheila. Nonostante ciò, continuerà a supplicare la sua madre naturale di lasciarlo andare in modo che possa avvisare Steffy di essere ancora vivo. Sheila, non vorrà sentire ragioni, nemmeno dopo aver saputo da Mike, che ormai la polizia è sulle sue tracce.

Nel frattempo, per uno strano gioco del destino, Bill Spencer si starà prendendo cura di Lì Finnegan. Il magnate non saprà che la donna è la madre adottiva di Finn ma qualcosa in cuor suo lo avrà spinto a prestare aiuto a questa donna in difficoltà.

Lì, traumatizzata dall'incidente in cui è stata coinvolta, non riuscirà a parlare. Riacquisterà l'uso della parola nel momento in cui vedrà Liam. La verità sulla finta morte di Finn verrà quindi a galla nel giro di pochissimo e lascerà esterrefatti sia gli Spencer che i Forrester. Resta da capire quale sarà il destino di Sheila. Finirà di nuovo in carcere? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Beautiful.