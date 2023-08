Molti colpi di scena sono in arrivo per i telespettatori italiani di Beautiful. A breve il pubblico vedrà l'evasione di Sheila Carter che, dopo essere andata da Li, scoprirà che Finn non è morto. Li, conoscendo bene la pericolosità della madre naturale del figlio, cercherà di sfuggire alla sua furia. Peccato che la sua fuga in macchina finirà in tragedia, visto che avrà un incidente e finirà in mare. A questo punto, sorgerà un nuovo interrogativo: Li sarà morta?

Sheila evade dal carcere e scopre che Finn è ancora vivo: anticipazioni Beautiful

Gli sceneggiatori americani di Beautiful hanno fatto credere a tutti che Finn sia morto, salvo poi svelare che in realtà è stato salvato di nascosto dalla madre adottiva Li Finnegan.

La prima a scoprire che Finn non è morto sarà Sheila che, evasa di prigione, si recherà proprio nell'appartamento di Li. Con grande stupore, scoprirà che il figlio naturale è stato tenuto in vita proprio dalla signora Finnegan. Inizialmente sembrerà che le due donne possano allearsi per il bene di Finn, ma Li sarà pronta a tutto pur di tenere la folle Carter lontana da Finn.

Sheila insegue Li Finnegan con l'auto nelle nuove puntate di Beautiful

Le prossime trame di Beautiful si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Li Finnegan cercherà un modo per allontanarsi da Sheila e chiamare la polizia. Con la scusa di dover procurare dei medicinali per Finn, Li uscirà dalla stanza. Credendo di non essere ascoltata, prenderà il telefono e tenterà di chiamare la polizia.

Peccato che Sheila se ne accorgerà e scatenerà la sua furia sulla donna. Dopo una iniziale colluttazione, Li riuscirà a fuggire a bordo della sua auto. Sheila, grazie all'aiuto di Mike, riuscirà a trovare una macchina e si getterà all'inseguimento della madre adottiva di Finn.

Li finisce in mare con l'auto: sarà morta nell'incidente?

L'inseguimento finirà in tragedia. Dando uno sguardo a ciò che è andato in onda in America circa un anno fa, si viene a sapere che a un certo punto Li perderà il controllo della sua auto che finirà dritta nell'oceano.

Il corpo di Li non verrà trovato e Sheila penserà che la donna sia morta.

Carter tornerà quindi da Finn, cercando di prendersi cura di lui, in attesa che si risvegli dal coma. Resta il mistero sulla sorte di Li Finnegan.

Sarà sopravvissuta all'incidente oppure no? Lo si scoprirà seguendo le prossime puntate di Beautiful. La soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi su canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Gli episodi già trasmessi possono essere recuperati collegandosi al sito Mediaset Infinity.