Beautiful farà un piccola pausa per Ferragosto ma tornerà subito dopo con delle puntate sorprendenti su Canale 5. Le anticipazioni annunciano che per Quinn ed Eric ci sarà la resa dei conti, perché il signor Forrester sarà sorpreso in compagnia della sua amante. Nel frattempo, Carter sarà a un passo dalle nozze con Paris e Quinn correrà per fermare la cerimonia prima del sì.

Anticipazioni Beautiful: Bridget e Quinn andranno al club da Eric

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che nelle puntate in onda nel mese di agosto ci saranno molti colpi di scena.

In primo piano ci sarà Quinn che si recherà al club dove gioca Eric per fargli una sorpresa. Una volta arrivata sul posto, la donna scoprirà che il campo di cui le aveva parlato suo marito è fuori uso e che Eric si trova in un bungalow. La situazione si farà imbarazzante, anche perché con Quinn ci sarà Bridget quando Forrester verrà sorpreso in compagnia della sua amante. La figlia di Eric sarà sconvolta dalla scena di suo padre con Donna e Quinn sarà fuori di sé per essere stata tradita. La donna non potrà fare a meno di pensare che pur di restare fedele a Eric ha rinunciato alla grande passione per Carter e questo la farà infuriare ancora di più. Forrester cercherà di calmare sua moglie e successivamente arriverà con lei alla conclusione che il loro matrimonio non fa altro che limitare entrambi.

Anticipazioni puntate di agosto: Quinn delusa dai tradimenti di Eric corre da Carter

Le puntate di Beautiful che andranno in onda ad agosto vedranno in primo piano Eric che sarà smascherato da sua moglie. Dopo aver visto suo marito con Donna, Quinn si renderà conto che in quel momento Carter sta sposando Paris e si darà da fare per fermarlo.

La donna salirà su una bicicletta e correrà per tutta la città pur di arrivare in tempo alla cerimonia ed impedire le nozze. Quinn si rivolgerà a Carter, dichiarandogli il suo amore davanti a tutti, ma gli racconterà anche di aver visto Eric con Donna.

Carter spiazzato dall'arrivo di Quinn alle sue nozze deciderà di annullare tutto

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che nelle puntate di agosto Carter sarà spiazzato dall'arrivo di Quinn alle sue nozze. L'uomo ascolterà la dichiarazione d'amore per lui, ma non potrà fare a meno di esitare pensando di essere la sua seconda scelta. Carter avrà il dubbio che Quinn non lo avrebbe mai cercato se Eric non l'avesse tradita e questo lo farà riflettere sul suo futuro. Alla fine, però, l'amore sarà più forte di tutto e l'avvocato interromperà il matrimonio con Paris per finire tra le braccia di Quinn. Paris resterà con un pugno di mosche e con l'unica soddisfazione di sua madre Grace che schiaffeggerà lo sposo.